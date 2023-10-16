صلاح وزيزو يقودان هجوم المنتخب في مواجهة الجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، تشكيل الفراعنة في مواجهة الجزائر الودية المقرر لها في السابعة مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم وعلي جبر ومحمد حمدي.

الوسط: محمد النني وعلي فتحي وأحمد سيد زيزو.

الهجوم: محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمود تريزيجيه.

جدير بالذكر، أن منتخب مصر حقق الفوز في المباراة الودية الأولى على منتخب زامبيا، بهدف دون رد، أحرزه اللاعب حمدي فتحي.