"سب والدته".. لاعب إسرائيلي يهاجم "بنزيما" بعد دعم فلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

هاجم دودو عواتي حارس مرمى الكيان الصهيوني السابق، كريم بنزيما عبر حسابه الرسمي على منصة "X" تويتر سابقا.

وأساء عواتي "لوالدة" كريم بنزيما بـ 5 " لغات"، الإسبانية والعربية والإنجليزية والفرنسية والعبرية.

وجاء ذلك بعدما كتب لاعب الاتحاد السعودي رسالة دعم لأهل فلسطين عبر موقع التغريدات "X": "كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لا يستثني النساء ولا الأطفال حتى كل يوم".

جدير بالذكر، لعب عواتي في الدوري الإسباني من قبل لأندية راسينج سانتاندير وديبورتيفو لاكورونيا ومايوركا.