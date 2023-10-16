تحويل يوسف عطال لاعب نيس لمجلس الأخلاقيات بسبب التضامن مع فلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

لجأ الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إلى مجلس الأخلاقيات بسبب تضامن يوسف عطال، لاعب نادي نيس الفرنسي ومنتخب الجزائر مع القضية الفلسطينية، واصفاً "دعوات إلى العنف"، وفقاً إلى صحيفة "فرانس 24".

قال رئيس الاتحاد الفرنسي خلال مؤتمر صحفي: "دعوات العنف التي أطلقها اللاعب، تتعارض مع أخلاقيات رياضتنا والقيم التي تدافع عنها كرة القدم بلا كلل".

اختتم: "يدين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم هذه الممارسات بأقصى درجات الحزم، لا يمكن قبول خطاب الكراهية، وسوف احتكم إلى مجلس الأخلاقيات في الاتحاد للنظر في المسألة".

نشر يوسف عطال مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" لشيخ فلسطيني يدعو فيه بنصرة غزة بوصف: "اللهم أرينا في اليهود يوما أسود"، بعدها هدد عمدة مدينة نيس الفرنسية،كريستيان إستروسي اللاعب بالرحيل عن النادي أن يقدم اعتذاره.

اعتذر يوسف في منشور آخر، وكتب: "أعلم أن منشوري صدم العديد من الأشخاص، ولم يكن ذلك في نيتي وأعتذر عن ذلك، توضيح وجهة نظره من دون أي غموض، أدين بشدة جميع أشكال العنف في أي مكان في العالم، وأنا أدعم جميع الضحايا".

اختتم: "لن أؤيد أبدا رسالة كراهية، السلام هو المثل الأعلى الذي أؤمن به إيمانا راسخاً".