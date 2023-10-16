ساوثجيت: سأستمر في دعم هندرسون وهاري ماجواير



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

أوضح جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا في المؤتمر الصحفي قبل مباراة إيطاليا ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية، سبب اختياره لهندرسون وهاري ماجواير.

وقال ساوثجيت: "سأستمر في اختيار هندرسون، بالتأكيد سأختار دائمًا أفضل اللاعبين لتمثيل المنتخب ومنحنا أفضل فرصة للفوز، قد يختلف الجماهير على جوردان لكنني لا أعتقد ذلك".

وأضاف: "نود أن يدعمنا الجماهير، حيث سنصبح فريق أقوى إذا كانوا معنا دائما".

وعن هجوم الجماهير على هاري ماجواير وهندرسون، تابع: "بالطبع سأدافع عن لاعبينا وفريقنا لأننا بحاجة إلى الوحدة والقوة، وشارك الثنائي معنا في الكثير من المباريات الكبيرة وقدموا الكثير للمنتخب، لذلك نحتاج لهما ولخبراتهم".

واختتم جاريث ساوثجيت: "ماجواير سيتلقى استقبالا جيدا في مباراة غد مثلما فعلوا معه ضد اسكتلندا، نحن نحاول إنشاء منتخب إنجليزي ناجح".