زياد فرج يتقدم للمنتخب الأولمبى بالهدف الثاني فى مرمى أوزباكستان

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القاهرة - سامية سيد - تقدم زياد فرج بالهدف الثاني لصالح المنتخب الأولمبي أمام أوزبكستان بتقدم المنتخب الأوزبكى فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة الودية التى تجمعهما فى طشقند، ضمن استعدادات منتخب مصر الأولمبي للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأهدر المنتخب فرصة خطيرة للتقدم في الدقيقة 14 من عمر المباراة، بعد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس وسط ارتباك دفاعي للمنتخب الأوزبكي.

وفي الدقيقة 22 كاد منتخب أوزباكستان أن يسجل الهدف الأول في مرمى المنتخب الأولمبي، لكن حمزة علاء تصدى لمحاولة المضيف ببراعة وأخرج الكرة لضربة ركنبة.

وجاء الهدف بعد خطأ من حسام عبد المجيد وعمر فايد أسفر عن انفراد المنتخب الأوزبكى بمرمى حمزة علاء وتسجيل الهدف الأول. وشهدت الدقائق المحتسبة وقت بدل ضائع من الشوط الأول مشادات بين لاعبي المنتخبين، تدخل الحكم لاحتوائها سريعا، بسبب احتساب ضربة حرة من منتصف الملعب للمنتخب الأوزبكى.

وضم تشكيل المنتخب الأولمبى: "حراسة المرمى: حمزة علاء، خط الدفاع: عمر فايد وأحمد عيد وحسام عبد المجيد ومحمد حمدى، خط الوسط: محمود جهاد وأحمد فوزي واحمد عاطف ومحمود صابر، خط الهجوم: علي زعزع وأسامة فيصل".

وعلى دكة البدلاء: "محمد أحمد "سيحا"، علي الجابري، عربي بدر، محمد طارق، بلال مظهر، محمد سعد، محمد أشرف، زياد فرج، أحمد سيد عبد النبي، أحمد نادر حواش".

وتغلب منتخب مصر الأولمبي في مباراته الودية الأولى على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد باللقاء الذي أقيم في مصر، كما تأهل المنتخب لأولمبياد باريس 2024 بعدما حل ثانيا في أمم إفريقيا تحت 23 عاما خلف المغرب.

وخاض ميكالى 21 مباراة مع المنتخب الأوليمبى، حقق الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وخسر مرة واحد وسجل الفراعنة الصغار تحت قيادته 28 هدفاً وتلقت شباكهم 9 أهداف وقاد المنتخب الاوليمبى لتحقيق وصافة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة بجانب التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.