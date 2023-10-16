شكرا لقرائتكم خبر عن جمهورية شبين يحقق الفوز الأول فى دورى المحترفين على حساب أسوان بثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق جمهورية شبين فوزا مهما على فريق أسوان بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد أسوان الرياضى فى إطار منافسات الجولة الرابعة من دورى المحترفين.

أحرز محمود صلاح الهدف الوحيد في الشوط الأول بعدما تلقى تمريرة مميزة من حمودي شتا ليضعها بقوة في شباك أسوان في الدقيقة 23، وأضاف طلبة محمد الهدف الثانى لجمهورية شبين فى الدقيقة 77 من هجمة مرتدة متقنة، وقلص أحمد كاستلو النتيحة بالهدف الأول لأسوان فى الدقيقة 84 برأسية رائعة.

وأنقذ مصطفى محمود حارس مرمى جمهورية شبين مرماه من هدف محقق في الدقيقة 34 بعدما تصدى لتسديدة قوية من محمد مرسي من على منطقة الجزاء.

بهذه النتيجة رفع فريق جمهورية شبين رصيده إلى 4 نقاط بعد تحقيق الفوز الاول له فى المسابقة، فيما بقى أسوان عند النقطة 3 من فوز و3 هزائم.

جاء تشكيل أسوان لمواجهة شبين كالتالى:

حراسة المرمى: إسلام سليمان

الدفاع: أحمد بلية، صابر الشيمى، أحمد كاستيلو، على فتحى

الوسط: مروان عباس، بلال جمال، محمد مرسى، جدو، حسام عرفات

الهجوم: على خليل

بينما جاء تشكيل جمهورية شبين كالتالى:

حراسة المرمى: مصطفى محمود

الدفاع: عماد حلمى، كالوشا، رجب العربى، أبو بكر زغلول

الوسط: زياد الشيات، محمد أبو طالب، مؤمن إبراهيم، حمودى شتا

الهجوم: مؤمن محسن، محمود صلاح