شكرا لقرائتكم خبر عن يحيي والوزيري يتابعان استعدادات مباراة مصر والجزائر فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص محمد يحيي لطفي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الرياضية، وسيف الوزيري رئيس شركة ستادات ونائب رئيس الشركة المتحدة للخدمات الرياضية، على متابعة التجهيزات والاستعدادات الأخيرة لمواجهة مصر والجزائر الودية، المقرر إقامتها بعد قليل على ملعب هزاع بن زايد فى مدينة العين الإماراتية.
وعاين يحيي والوزيري ملعب المباراة والتجهيزات الخاصة بالأمور التسويقية بالاستاد، خاصة بعد نفاد تذاكر المباراة بالكامل نظراً لأهمية المواجهة بين الأشقاء العرب.
وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام منتخب الجزائر، فى اللقاء الودي المقرر له السابعة مساء اليوم باستاد هزاع بن زايد بالإمارات، وجاء كالتالي:
محمد الشناوي، محمد هاني، محمد عبد المنعم، علي جبر، محمد حمدي، حمدي فتحي، محمد النني، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، ومصطفى محمد.
وحقق منتخب مصر فوزا صعبا أمام نظيره الزامبى بهدف دون رد عن طريق حمدى فتحي، في اللقاء الودي الذى جمع المنتخبين الخميس الماضي باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، قبل أن يخوض الودية الثانية له اليوم أمام الجزائر.
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