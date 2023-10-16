شكرا لقرائتكم خبر عن يحيي والوزيري يتابعان استعدادات مباراة مصر والجزائر فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد يحيي لطفي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الرياضية، وسيف الوزيري رئيس شركة ستادات ونائب رئيس الشركة المتحدة للخدمات الرياضية، على متابعة التجهيزات والاستعدادات الأخيرة لمواجهة مصر والجزائر الودية، المقرر إقامتها بعد قليل على ملعب هزاع بن زايد فى مدينة العين الإماراتية.

وعاين يحيي والوزيري ملعب المباراة والتجهيزات الخاصة بالأمور التسويقية بالاستاد، خاصة بعد نفاد تذاكر المباراة بالكامل نظراً لأهمية المواجهة بين الأشقاء العرب.