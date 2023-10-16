شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: وضع زيزو فى تشكيل المنتخب يزيد اللعب الهجومى وأخشى عرضيات الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب، نجم الاهلى ومنتخب مصر، أن البرتغالى روى فيتوريا مدرب المنتخب أجرى تغييرين فى التشكيل لزيادة اللعب الهجومى أمام الجزائر فى المباراة الودية التى تقام بعد قليل فى الإمارات.

وقال عماد متعب، فى تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس، "التغييران فى التشكيل بتواجد أحمد زيزو دليل على أن البرتغالى فيتوريا يريد زيادة اللعب الهجوم مثلما حدث فى الشوط الثانى فى مواجهة زامبيا".

وأضاف متعب، "المبارة سيكون لها طابع هجومى والأسماء الموجودة فى التشكيل عندها حلول فردية ورغبة كبيرة فى المكسب بسبب تواجدهم فى أندية كبيرة، والمباراة ستكون مفتوحة بين المنتخبين وبها أهداف".

وتابع، "أخشى على المنتخب من الكرات العرضية التى يجيدها المنتخب الجزائرى بشكل رائع، وظهر لدينا أزمة فى التعامل معها فى مباراة زامبيا".

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام منتخب الجزائر، فى اللقاء الودي المقرر له السابعة مساء اليوم باستاد هزاع بن زايد بالإمارات، وجاء كالتالي:

محمد الشناوي، محمد هاني، محمد عبد المنعم، علي جبر، محمد حمدي، حمدي فتحي، محمد النني، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، ومصطفى محمد.

ويخوض منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا، فى السابعة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة، مباراة ودية تكتسي بالطابع الرسمي أمام نظيره الجزائري باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحقق منتخب مصر فوزا صعبا أمام نظيره الزامبى بهدف دون رد عن طريق حمدى فتحي، في اللقاء الودي الذى جمع المنتخبين الخميس الماضي باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، قبل أن يخوض الودية الثانية له اليوم أمام الجزائر.