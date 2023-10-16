شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرسل القائمة المبدئية المشاركة فى كأس العالم للأندية نهاية أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرسل مسئولو النادي الأهلي القائمة الأولية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام في السعودية خلال شهر ديسمبر المقبل نهاية شهر أكتوبر الجاري، استعدادا للمشاركة في البطولة للمرة الرابعة على التوالي والتاسعة في تاريخه.

وحدد فيفا موع إرسال القائمة الأولية حتى 30 أكتوبر الجاري، وتشهد تسجيل 35 لاعبا على أن يتم تقليصها إلى 23 لاعبا خلال القائمة النهائية المشاركة في البطولة، حيث سيحدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي القائمة المبدئية قبل نهاية المهر الجاري من أجل إرسالها للفيفا.

ويسافر الأهلي إلى تنزانيا يوم الأربعاء المقبل على متن طائرة خاصة لمواجهة سيمبا يوم 20 الشهر ذاته، فى ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي التي تقام للمرة الأولى هذا الموسم، فيما تقام مباراة العودة يوم 24 الشهر الجاري بالقاهرة.

ويتوجه على معلول من اليابان عقب مشاركته مع منتخب بلاده فى مباراة ودية أمام اليابان، وتبدأ رحلة اللاعب التونسي من طوكيو إلى أبوظبي "ترانزيت" ثم يطير إلى العاصمة التنزانية دار السلام.

وأنهى مسئولو الأهلي إجراءات وترتيبات سفر معلول من اليابان إلى تنزانيا بالتنسيق مع الشركة المنظمة لبطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم التي تقام للمرة الأولى هذا الموسم بمشاركة 8 أندية أفريقية، ومن المقرر أن يصل معلول إلى تنزانيا قبل بعثة الأهلي بنحو 3 ساعات.

وشارك على معلول فى خسارة منتخب تونس أمام كوريا الجنوبية برباعية نظيفة أول أمس، الجمعة، على ملعب سيول بكوريا، فى حين يواجه منتخب تونس نظيره الياباني الودية غداً الثلاثاء، على ملعب كوبه بعدهما سيطير علي معلول من اليابان إلى تنزانيا.

ورفض مسئولو الأهلي فكرة حضور اللاعب إلى القاهرة ثم السفر مع الأهلي إلى تنزانيا توفيراً للوقت والجهد وينوي السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تجهيز اللاعب الشاب كريم الدبيس لقيادة الجبهة اليسرى للفريق في مباراة سيمبا تحسباً لعدم مشاركة الدولي التونسي على معلول في المباراة نتيجة الإجهاد.

ويخشى كولر من إرهاق علي معلول نتيجة الرحلة الطويلة من اليابان إلى تنزانيا والتي سوف تستغرق عدة ساعات ترانزيت لذا يُجهّز اللاعب الشاب كريم الدبيس ليكون جاهزاً لقيادة الجبهة اليسرى في مباراة سيمبا حال عدة قدرة معلول على المشاركة فيها ويرغب الأهلي في تحقيق نتيجة جيدة في هذا اللقاء لتسهيل مهمة المارد الأحمر في مباراة العودة بالقاهرة بعدها بأربعة أيام.