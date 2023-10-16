شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يشهد إطلاق الرقم الموحد للكشافة والمرشدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، الإعلان الخاص بإطلاق الرقم الموحد للكشافة والمرشدات، اليوم بمركز تدريب المنتخبات القومية.

من جهته أعرب محمد عباس، رئيس الاتحاد العام للكشافة، عن سعادته بهذه الانطلاقة، خاصة أن الأمر استغرق لتنفيذه سنة كاملة، موضحا أن الهدف هو أن نجعل كل كشاف فى مصر يحصل على رقم غير مكرر والذى سيجعلنا نحصل على العدد الفعلي للكشافة والمنضمين واعمارهم السنية فى جميع مراكز شباب مصر والجامعات المصرية .

كما تغلبنا على مشكلة مشاركة الكشاف فى التسجيل فى اكثر من جمعية وهذا ما تم علاجه بعد اطلاق الرقم الموحد .

وتوجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتهنئة لمجلس إدارة الاتحاد العام للكشافة والمرشدات بعد نجاحهم فى الانتخابات الاخيرة لجمعياتهم المركزية .

وأشار صبحي إلى أنها ليست التجربة الأولى الإلكترونية بوزارة الشباب والرياضة، حيث سبق ونفذنا تلك التجربة فى انتخابات برلمان الشباب.

وعبر صبحي عن اعتزازه الكبير بالكشافة مشيرا الى الانتهاء مؤخرا من تنفيذ العديد من المعسكرات الكشفية فى الفيوم والوادى الجديد والاسماعلية لتطوير ودعم الحركة الكشفية بجميع محافظات مصر .

ونوه وزير الشباب الى اقامة الوزارة قد نفذت وقامت بتدريب العديد من النشء على فلسفة الكشافة من خلال معسكر يلا كامب والذي يتبع احد برامج التنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

وحرص وزير الشباب على التأكيد على اهمية والدور الكبير الذي تلعبه الكشافة فى تعليم الشباب والنشء للانضباط ، حيث اننا وصلنا لعدد ٥ مليون كشاف فى مختلف محافظات مصر وهو رقم ضخم لا يستهان فى قوته حيث يتراوح اعمار الكشافين من ٥ -٧٠ سنة وكانت لنا تجربة ناجحة اثناء أزمة كورونا حيث ساهمت الكشافة فى الحد من ازمة كورونا بمصر من خلال مشاركتهم فى اعمال التعقيم وخلافه.

وبنهايه حديثه وعد وزير الشباب الحاضرين من الكشافة بمشاركتهم رحلة للتخييم والعمل الكشفي فى القريب العاجل، كما طالب وزير الرياضة بتواجد الكشافة فى جميع مراكز شباب والاندية التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية مؤكدًا على دعمه الكامل لهذه الخطوة لتنفيذها على أرض الواقع .

حضر اللقاء اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة ومصطفي مجدي معاون وزير الشباب للسياسات والتنمية والدكتور محمد عبد القادر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب ومحمد سعيد رئيس الجمعية المركزية للمشافة البحرية وحاتم نهيا رئيس جمعية الكشافة الجوية وجيهان علام رئيس الجمعية المركزية للكشافة.