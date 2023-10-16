شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات مفاوضات الزمالك وفتوح بخصوص تجديد العقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يترقب أحمد فتوح ظهير أيسر فريق الزمالك، الوصول لترضية مالية مع ناديه من أجل تجديد عقده مع القلعة البيضاء الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق للاعب التوقيع لأى ناد بداية من شهر يناير المقبل.

ومنح أحمد فتوح الضوء الأخضر لوكيل أعماله لإنهاء المفاوضات مع نادى الزمالك، ووفقا للجلسات التي عُقدت مع اللاعب من جانب مدير الكرة بالقلعة البيضاء واللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادى، فإن اللاعب له شروط مالية للموافقة على التجديد والاستمرار مع الزمالك.

وترددت أنباء قوية داخل الزمالك أن المطالب المالية للاعب تتلخص في الحصول على 100 مليون جنيه خلال 3 مواسم لعب مع الزمالك، على أن يتسلم منها 40 مليون جنيه عند توقيع العقد، و60 مليونا تقسم على 3 أقساط قيمة كل قسط 20 مليون جنيه.

وأبدى أحمد فتوح رغبته في الاستمرار داخل صفوف فريق الزمالك، مشددا في الوقت نفسه بوجود ارتباطات والتزامات مالية يجب عليه سدادها والالتزام بها.