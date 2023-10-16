شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. منتخب مصر يهاجم بقيادة صلاح والجزائر تدافع وطرد محمد هاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال التعادل السلبي قائماً بين منتخب مصر أمام نظيره الجزائري، بعد مرور 30 دقيقة في المباراة التي تجمعهما باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

بدأت محاولات المنتخب الوطني الخطيرة، بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق تريزيجيه تصدى لها حارس المرمى ببراعة، بعدها جاءت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق محمد حمدي ليسدد محمد صلاح كرة ارتطمت بالعارضة. استمرت محاولات منتخب مصر وجاءت تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق زيزو لكنها بعيدة عن المرمى، بعدها تلقى محمد هاني بطاقة حمراء ر بعد تدخل على أحمد توبة.

وضم تشكيل منتخب مصر كلا من: "محمد الشناوي، محمد هاني، محمد عبد المنعم، علي جبر، محمد حمدي، حمدي فتحي، محمد النني، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، ومصطفى محمد".

بينما جاء تشكيل منتخب الجزائر كالتالي: "حراسة المرمى: ماندريا، الدفاع: عيسى مندي، بنسبعيني، توبا، زروقي، وفي الوسط: فيجولي، شعيبي، سعيد بن رحمة، وفي الهجوم: يوسف عطال، رياض محرز، أمين جويري".

وحقق منتخب مصر فوزا صعبا أمام نظيره الزامبى بهدف دون رد عن طريق حمدى فتحي، في اللقاء الودي الذى جمع المنتخبين الخميس الماضي باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، قبل أن يخوض الودية الثانية له اليوم أمام الجزائر.