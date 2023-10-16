شكرا لقرائتكم خبر عن طرد مباشر لـ محمد هاني أمام الجزائر بسبب القوة الزائدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض محمد هاني لاعب منتخب مصر للطرد المباشر أمام الجزائر فى الدقيقة 26 بسبب القوة الزائدة مع أحمد توبة لاعب منتخب محاربي الصحراء، في المباراة الودية التي تجمعهما اليوم الاثنين باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ورغم استدعاء حكم الفار للحكم لمراجعة اللعبة بداعي أن قدم محمد هاني لم تلمس وجه لاعب الجزائر، ولكن الحكم أصر على قراره وتم طرد هاني.

جاء تشكيل منتخب مصر كالتالي، محمد الشناوي، محمد هاني، محمد عبد المنعم، علي جبر، محمد حمدي، حمدي فتحي، محمد النني، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، ومصطفى محمد.

فيما وجاء تشكيل منتخب الجزائر كالتالي: ماندريا، عيسى مندي، بنسبعيني، توبا، زروقي، فيجولي، شعيبي، سعيد بن رحمة، يوسف عطال، رياض محرز، أمين جويري.

وحقق منتخب مصر فوزا صعبا أمام نظيره الزامبى بهدف دون رد عن طريق حمدى فتحي، في اللقاء الودي الذى جمع المنتخبين الخميس الماضي باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، قبل أن يخوض الودية الثانية له اليوم أمام الجزائر.