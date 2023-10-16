شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يتعادل مع مكادى 1/1 فى الجولة الرابعة بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح حرس الحدود فى خطف التعادل الإيجابى أمام مكادى بهدف لمثله فى المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد خالد بشارة بالبحر الأحمر ضمن فعاليات الجولة الرابعة بدورى القسم الثانى " أ ".

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد مكادى إلى 4 نقاط من أربع تعادلات، بينما رفع حرس الحدود رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثانى بجدول الترتيب مؤقتا.

وتستكمل مباريات الجولة الرابعة غدا بمواجهات غاية في القوة والندية حيث يستضيف طنطا نظيره السكة الحديد ، كما يخرج دكرنس لمواجهة القناة ، وأبو قير يستدرج وادى دجلة، ولافيينا مع بتروجت فى أقوى مواجهات الأسبوع، وتختتم مباريات الجولة بلقاء وى مع غزل المحلة بإستاد السلام.