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حرس الحدود يتعادل مع مكادى 1/1 فى الجولة الرابعة بدورى المحترفين

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القاهرة - سامية سيد - نجح حرس الحدود فى خطف التعادل الإيجابى أمام مكادى بهدف لمثله فى المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد خالد بشارة بالبحر الأحمر ضمن فعاليات الجولة الرابعة بدورى القسم الثانى " أ ".

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد مكادى إلى 4 نقاط من أربع تعادلات، بينما رفع حرس الحدود رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثانى بجدول الترتيب مؤقتا.

وتستكمل مباريات الجولة الرابعة غدا بمواجهات غاية في القوة والندية حيث يستضيف طنطا نظيره السكة الحديد ، كما يخرج دكرنس لمواجهة القناة ، وأبو قير يستدرج وادى دجلة، ولافيينا مع بتروجت فى أقوى مواجهات الأسبوع، وتختتم مباريات الجولة بلقاء وى مع غزل المحلة بإستاد السلام.  

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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