شكرا لقرائتكم خبر عن راية يتقدم بهدف على النصر للتعدين فى الشوط الأول بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم راية على النصر للتعدين بهدف مقابل للاشئ في الشوط الأول أحرزه عمرو جمعة في المباراة المقامة بينهما فى الجولة الرابعة من دورى القسم الثانى أ .

وتعاقد مسئولو راية مع محمد حليم المدير الفني السابق للقناة لقيادة الفريق فنيا خلفا لحسام عبد العال بعد جولتين فقط من المسابقة ، واستطاع حليم في المباراة الأولى له من التعادل خارج ملعبه الأسبوع الماضى أمام السكة الحديد بهدفين لمثليهما .

وتستكمل مباريات الجولة الرابعة غدا بمواجهات غاية في القوة والندية حيث يستضيف طنطا نظيره السكة الحديد ، كما يخرج دكرنس لمواجهة القناة ، وأبو قير يستدرج وادى دجلة، ولافيينا مع بتروجت فى أقوى مواجهات الأسبوع، وتختتم مباريات الجولة بلقاء وى مع غزل المحلة بإستاد السلام.