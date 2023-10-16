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راية يتقدم بهدف على النصر للتعدين فى الشوط الأول بدورى المحترفين

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القاهرة - سامية سيد - تقدم راية على النصر للتعدين بهدف مقابل للاشئ في الشوط الأول أحرزه عمرو جمعة في المباراة المقامة بينهما فى الجولة الرابعة من دورى القسم الثانى أ .

وتعاقد مسئولو راية مع محمد حليم المدير الفني السابق للقناة لقيادة الفريق فنيا خلفا لحسام عبد العال بعد جولتين فقط من المسابقة ، واستطاع حليم في المباراة الأولى له من التعادل خارج ملعبه الأسبوع الماضى أمام السكة الحديد بهدفين لمثليهما .

وتستكمل مباريات الجولة الرابعة غدا بمواجهات غاية في القوة والندية حيث يستضيف طنطا نظيره السكة الحديد ، كما يخرج دكرنس لمواجهة القناة ، وأبو قير يستدرج وادى دجلة، ولافيينا مع بتروجت فى أقوى مواجهات الأسبوع، وتختتم مباريات الجولة بلقاء وى مع غزل المحلة بإستاد السلام.  

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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