شكرا لقرائتكم خبر عن بترول أسيوط يهزم النجوم بهدف ويرتقى للمركز السادس فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق بترول أسيوط فوزا مهما على حساب النجوم بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بيهما باستاد بترول أسيوط في الجولة الرابعة من مسابقة دورى القسم الثانى " أ " .

بهذه النتيجة رفع بترول أسيوط رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس بجدول الترتيب ، بينما احتل النجوم المركز الأخير برصيد نقطة ويصعب موقفه في جدول الترتيب .

وتستكمل مباريات الجولة الرابعة غدا بمواجهات غاية في القوة والندية حيث يستضيف طنطا نظيره السكة الحديد ، كما يخرج دكرنس لمواجهة القناة ، وأبو قير يستدرج وادى دجلة، ولافيينا مع بتروجت فى أقوى مواجهات الأسبوع، وتختتم مباريات الجولة بلقاء وى مع غزل المحلة بإستاد السلام.