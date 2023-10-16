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بترول أسيوط يهزم النجوم بهدف ويرتقى للمركز السادس فى دورى المحترفين

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القاهرة - سامية سيد - حقق بترول أسيوط فوزا مهما على حساب النجوم بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بيهما باستاد بترول أسيوط في الجولة الرابعة من مسابقة دورى القسم الثانى " أ " .

بهذه النتيجة رفع بترول أسيوط رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس بجدول الترتيب ، بينما احتل النجوم المركز الأخير برصيد نقطة ويصعب موقفه في جدول الترتيب .

وتستكمل مباريات الجولة الرابعة غدا بمواجهات غاية في القوة والندية حيث يستضيف طنطا نظيره السكة الحديد ، كما يخرج دكرنس لمواجهة القناة ، وأبو قير يستدرج وادى دجلة، ولافيينا مع بتروجت فى أقوى مواجهات الأسبوع، وتختتم مباريات الجولة بلقاء وى مع غزل المحلة بإستاد السلام.  

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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