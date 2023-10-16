شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. محاضرة فنية من كولر وتدريبات فى الجيم استعدادا لسيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة ‏فريق سيمبا المقرر لها الجمعة المقبل، في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.‏

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران لمناقشة عدد من الجوانب الخططية الخاصة ‏بالاستعداد للمباراة والتحضير المناسب لها.‏

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية في الجيم وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني، قبل أن يستكمل الجميع بقية فقرات المران ‏بالملعب.‏

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، مرانًا قويًّا بمشاركة مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، وثنائي الشباب طارق حسن وعمر ‏كامل.

