شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. محاضرة فنية من كولر وتدريبات فى الجيم استعدادا لسيمبا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا المقرر لها الجمعة المقبل، في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.
عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران لمناقشة عدد من الجوانب الخططية الخاصة بالاستعداد للمباراة والتحضير المناسب لها.
وخاض اللاعبون تدريبات بدنية في الجيم وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني، قبل أن يستكمل الجميع بقية فقرات المران بالملعب.
وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، مرانًا قويًّا بمشاركة مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، وثنائي الشباب طارق حسن وعمر كامل.
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