شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل عبد المنعم يظهر بالعكاز برفقة ابنه فى مران الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى الإسماعيلى، بالعكاز خلال مران الدراويش، استعدادا لمواجهة فريق فاركو فى إطار منافسات الجولة الرابعة من دورى نايل.

وحرص أحمد عادل عبد المنعم على التواجد فى مران الإسماعيلى اليوم، رفقة ابنه باستخدام العكاز بعد معاناة اللاعب من شرخ فى وجه القدم والذى ابعده عن مباريات الدراويش الماضية.

تسلم إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، تقريراً من جهازه المعاون عن 3 مباريات خاضها فاركو منذ بداية الموسم، وذلك قبل مواجهة الفريق البرتقالى المقرر لها الأحد المقبل باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.

ويسعى إيهاب جلال لاستعادة قطار الانتصارات مع الدراويش مرة أخرى بعد الخسارة من الاهلى بثلاثية مقابل هدف فى آخر ظهور بالدوري وذلك أمام فاركو الذى سيظهر بقيادة فنية جديدة من خلال خالد جلال.

يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الحادى عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 3 نقاط، حيث خاض 3 مباريات، خسر أمام زد إف سي والأهلي، بينما فاز على الاتحاد السكندري.