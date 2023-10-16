شكرا لقرائتكم خبر عن مصر المقاصة يتعادل مع بروكسى 3/3 فى مباراة مثيرة بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابي مباراة مصر المقاصة وبروكسى بثلاثة أهداف لكل فريق، فى المباراة االتى أقيمت على ملعب الأسيوطي فى إطار منافسات الجولة الرابعة من دورى المحترفين.

افتتح كريم ببا أهداف المباراة للمقاصة مبكرا في الدقيقة الأولى، ونجح حسام بركات في تسجيل التعادل سريعا لبروكسي في الدقيقة 6، قبل أن يضيف اللاعب نفسه هدف التقدم لبروكسي في الدقيقة 20، ولكن أحمد رأفت أعاد المباراة للتعادل بعدما سجل الهدف الثاني لمصر المقاصة في الدقيقة 27، وأضاف أحمد رأفت الهدف الثانى له والثالث للمقاصة فى الدقيقة 58، وعاد حسام بركات بهدف التعادل لفر يق بروكسى ليسجل الهدف الثالث له ولبروكسى "هاتريك"، لتنتهى المباراة بالتعادل 3/ 3.

بهذه النتيجة تقاسم الفريقان نقاط المباراة، حيث رفع مصر المقاصة رصيده لنقطتين، بينما رفع فريق بروكسى رصيده إلى 5 نقاط.

شهدت المباراة تسجيل حسام بركات 3 أهداف وهو الهاتريك الثانى فى دورى المحترفين بعد عبد الرحمن فؤاد لاعب المصرية للاتصالات.

بدأ مصر المقاصة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد جنش

الدفاع: حمادة فاروق، عبد الرحمن زين، يحيى زكريا، عبد الكريم مصطفى

الوسط: مهند بكرى، محمد كمال، إسلام عبد النبى، زياد أشرف، أحمدر رأفت

الهجوم: كريم ببا

بينما جاء نشكيل بروكسى لمواجهة المقاصة كالتالى:

حراسة المرمى: فرج شوقى

الدفاع: باستن، الأمور، بسام ، بدر

الوسط: أحمد أشرف، آدهم، صبرى، عمار، أحمد فهمى

الهجوم: حسام بركات.