شكرا لقرائتكم خبر عن دوري المحترفين العراقي ينطلق 27 أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أكد عدنان درجال، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن 27 من الشهر الحالي سيكون موعداً رسمياً لانطلاق دوري المحترفين العراقي في نسخته الأولى.

وذكر بيان للقناة الإعلامية للاتحاد العراقي لكرة القدم، أن درجال التقى الأمناء العامين لأندية دوري المحترفين للموسم المقبل في مقر الاتحاد في العاصمة بغداد.

وكشف درجال، عن أن دوري المحترفين سينطلق في 27 من الشهر الحالي، وتسبقه احتفالية تقام في 20 من هذا الشهر، سيعلن فيها جدول المباريات بصورة كاملة.

ورأى، أن دوري المحترفين يحظى بدعم من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وأكد أن الحكومة لديها إيمان مطلق بالدوري، لكونه من أهم الخطوات اللازمة للنهوض بواقع الكرة العراقية.

وأشار إلى أن لقاءه أحمد المبرقع وزير الشباب والرياضة العراقي كان إيجابياً، واتسم بالتفاهم الكبير للطروحات المتعلقة بإكمال الملاعب وتهيئتها لدوري المحترفين، موضحاً أن الاتحاد العراقي لكرة القدم والأندية يعملان في مركب واحد، والنجاح يكون بالتعاون المثمر والعمل التكاملي.