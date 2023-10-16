شكرا لقرائتكم خبر عن جولة مثيرة من بطولة المشرق للبادل للهواة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت منافسات الجولة السادسة من بطولة المشرق للبادل، سلسلة منافسات البادل المجتمعية المخصصة للهواة، في أبوظبي، ونظّم الفعالية اتحاد الإمارات للبادل تنس، وشهدت المنافسات مشاركة كبيرة تعكس الشعبية المتزايدة لهذه الرياضة على مستوى العاصمة.

وأُقيمت البطولة بين 13 و15 أكتوبر الجاري في منتجع الفرسان الرياضي الدولي، وضمت منافسات قوية في فئة UAEPA 10 للرجال، واختتمت البطولة فعالياتها بمباراة نهائية مشوقة، حيث حقق حمد الحوسني وهاني السعدي انتصاراً بنتيجة 0-2 على كل من ناصر الكتبي وراشد الحمادي.

وحصل الفائزان بالمركز الأول على مبلغ 4 آلاف درهم، فيما نال الفائزان بالمركز الثاني 3 آلاف درهم، وحصل الفائزان بالمركزين الثالث والرابع على ألف درهم.

وأشار عيسى شريف المرزوقي المدير المالي في اتحاد الإمارات للبادل تنس، إلى النجاح المذهل الذي حققته الفعالية في أبوظبي، وقال: «يمثل نجاح الجولة السادسة من بطولة المشرق للبادل في أبوظبي دليلاً على الاهتمام المتنامي بهذه الرياضة وظهور مواهب متميزة في دولة الإمارات، ويسعدنا أن نشهد انتشار هذه الرياضة في العاصمة أبوظبي ونتطلع إلى تعزيز نموها بشكل أكبر في المستقبل».

وأضاف: «يعكس النجاح الكبير الذي حققته الجولة السادسة في أبوظبي مدى التزامنا بتعزيز انتشار رياضة البادل في جميع أنحاء الدولة، ونؤكد التزامنا بتعزيز العمل لتحويل البادل إلى رياضة شعبية، ودعم عشاقها من مختلف الخلفيات الثقافية لمساعدتهم على الاستمتاع بشغفهم المشترك كما يساعدنا نجاح الفعاليات المتعلقة بهذه الرياضة على الاقتراب أكثر من رؤيتنا المتمثلة في جعل رياضة البادل في متناول الجميع، ونتطلع إلى اتخاذ المزيد من الخطوات الفعلية بهذا الخصوص في المستقبل القريب».