شكرا لقرائتكم خبر عن جولة دي بي ورلد للجولف في دبي تنطلق 16 نوفمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت بطولة جولة دي بي ورلد العالمية للجولف في دبي عن عودتها المرتقبة إلى ملعب إيرث في عقارات جميرا للجولف في الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل.

وسيكون عشاق الجولف والعائلات بشكل عام على موعد مع تجربة لا تنسى في إطار الاحتفال بالدورة الـ15 من البطولة، لا سيما في ضوء مشاركة 50 من أفضل لاعبي الجولف ضمن تصنيفات «السباق إلى دبي» بالشراكة مع رولكس، وذلك في إطار البطولة الخامسة والختامية لسلسلة رولكس لبطولات النخبة ضمن موسم جولة دي بي ورلد.

ويستضيف ملعب إيرث بإطلالاته المذهلة بطولة هذا العام مجدداً، بينما يتسنى للجمهور الاستمتاع بباقة متنوعة من الأنشطة، بما فيها دروس الجولف المجانية، والمناطق المخصصة للأطفال، وعروض الضربات الاستعراضية، والأنشطة الرياضية، وغيرها من خيارات الضيافة والمأكولات والمشروبات الفاخرة.

وتُسلط بطولة جولة دي بي ورلد الضوء على بعض أهم المواهب في عالم الجولف، لا سيما مع قرب اختتام المنافسة المستمرة طوال الموسم والمخصصة لتتويج المصنف الأول على مستوى أوروبا. وتزامناً مع زيادة الزخم والترقب لانطلاق البطولة، يتطلع الجمهور وعشاق الجولف لمشاهدة العروض المميزة التي تنتظرهم خلال المنافسات.

وقال توم فيليبس، المدير التنفيذي لجولة دي بي ورلد في منطقة الشرق الأوسط: «تُمثل الدورة الـ 15 من بطولة جولة دي بي ورلد العالمية للجولف رحلة مذهلة من النمو، بدءاً من انطلاقتها الأولى ووصولاً إلى ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز البطولات على أجندة الجولف العالمية. وتعد الأجواء الحماسية التي يشعلها عشاق الجولف الشغوفين في دبي خير دليل على مدى التشويق الذي يصاحب هذه الفعالية، ما يجعلها احتفالية حقيقية برياضة الجولف ويوماً ترفيهياً بامتياز لجميع المتابعين».

وأضاف فيليبس: «يسعدني أن أؤكد انضمام كل من مات فيتزباتريك، وتيريل هاتون، ونيكولاي هوجارد، وفيكتور هوفلاند، وشين لوري، وروبرت ماكنتاير، وسيب ستراكا، إلى جانب تومي فليتوود، المتواجد معنا اليوم، إلى البطولة الختامية للموسم، وذلك في أعقاب فوز فريق أوروبا المذهل بكأس رايدر في روما. وسبق لنا الإعلان عن مشاركة الثنائي روري ماكلروي وجون رام، حامل اللقب، في البطولة، ولذا نتطلع قدماً لمشاهدة هذه المجموعة من نخبة لاعبي الجولف العالميين أثناء المنافسات بعد شهر فقط».

ومن جانبه، سدد تومي فليتوود، الذي أمّن فوز أوروبا بكأس رايدر بعد ضمان تحقيقه نصف نقطة على الأقل في مباراته أمام ريكي فاولر، الضربة الاحتفالية الأولى بحضور الشركاء الرئيسيين إيذاناً ببدء العد التنازلي لانطلاق البطولة بعد شهر، وقال: «دبي تحمل مكانة خاصة في قلبي، سواء كوجهتي البعيدة عن إنجلترا أو كوجهة إحدى أكاديمياتي.

وقال فليتوود: «لعبت العديد من البطولات هنا في ملاعب جميرا للجولف وأتطلع إلى النسخة الخامسة عشرة من بطولة دي بي ورلد للجولف في نوفمبر. كان حماس الجماهير رائعاً على مر السنوات وكان من الرائع مشاهدة نمو هذه البطولة مع مرور الوقت، مع توفر الأنشطة المخصصة للأطفال والعائلات، بالإضافة إلى بعض لاعبي الجولف المميزين، إنها بطولة مثيرة ولا أستطيع الانتظار لوجود بعض زملائي من فريق رايدر كاب هنا أيضًا، سيكون أسبوعاً مميزاً جداً».

ويزداد الزخم مع بقاء ثلاثين يوماً فقط لانطلاق البطولة التي تَعد بتقديم احتفالية عالمية للجولف، حيث تسلط الضوء على التزام بطولة جولة دي بي ورلد العالمية برسم ملامح مستقبل أكثر استدامة ومراعاة للبيئة. واستناداً إلى نجاحاتها على مدى الأعوام الماضية، يجري تشغيل صالة الأرض (إيرث لاونج) عند الحفرة 16 بواسطة ألواح الطاقة الشمسية ومولدات الهيدروجين بالكامل، لتُسهم في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 100%؛ بينما تعتزم شركة أفيردا، الشريك الرسمي للبطولة لإدارة النفايات، إعادة تدوير 75% من مخلفات البطولة.