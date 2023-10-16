شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة البحري» يبدأ مشروع استزراع وترميم الشعاب المرجانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية بدء المرحلة الأولى لمشروع مرجان الذي يهدف إلى استزراع وترميم الشعاب المرجانية في إمارة الشارقة وكافة المدن الساحلية التابعة لها.

وقال مدير عام نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، أحمد الحوسني، إن مشروع مرجان يعتبر من المشاريع الوطنية البيئية الذي يتبناه النادي ويهدف من خلاله لتوضيح المخاطر المحيطة بالبيئة، وإعادة وتأهيل المرجان المتضرر بسبب العوامل الطبيعية أو الممارسات العشوائية من مرتادي البحر ونقله إلى موقع أكثر أماناً، ويسعى إلى تطبيق حلول مجدية ومستدامة لمواجهة تحديات البيئة البحرية.

وأوضح الحوسني أن فريق الشارقة للغوص النسائي بالتعاون مع فريق كورا لايف قدموا ورشة عملية بعدها قاموا بعمل مسح ميداني في مدينة خورفكان للمغاطس والمواقع الملائمة لتثبيت الشعاب المرجانية بطرق علمية صحيحة ومناسبة وملائمة لطبيعة المرجان، حيث تم استزراع أكثر من 100 مرجانة في عدة مواقع؛ مشيراً إلى أن الفريق يضم نخبة من المتخصصين والكوادر الوطنية التي تمتلك خبرة طويلة من العطاء والعمل التطوعي لخدمة البيئة البحرية الإماراتية، كما سيقوم الفريق بدراسة ما تم إنجازه ومتابعة نتائج وطور نمو المرجان المستزرع في الأماكن التي تم اختيارها.

وأكد الحوسني أن الشعاب المرجانية تمتلك الكثير من الأهمية باعتبارها أهم الموائل البحرية وأكثرها إنتاجية كما تدعم التنوع البيولوجي، وتوفر موئلاً طبيعياً لأنواع عديدة من الأسماك والكائنات البحرية، إضافة الى دورها المهم في حماية الشواطئ من التآكل.

وأشار إلى أن هناك أهدافاً عدة يحاول النادي تحقيقها من وراء هذا المشروع في مقدمتها المحافظة على الأنواع النادرة من المرجان التي نمت منذ آلاف السنين وتعد ثروة وطنية ومزوداً رئيسياً لمختلف الكائنات البحرية بالغذاء والحماية والمأوى وتسهم في زيادة الثروة السمكية؛ إضافة إلى استعادة وتنشيط الشعاب المتضررة لجمالها الطبيعي وتنوعها البيولوجي؛ والعمل الجماعي لحماية الشعاب المرجانية والحفاظ عليها للأجيال القادمة.