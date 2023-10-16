شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أكبر برنامج تدريبي استعداداً لبطولة العالم لـ«سبارتن أبوظبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وسبارتن، العلامة الأبرز عالمياً في مجال رياضات التحمل والعافية، أن جو دي سينا المؤسس والرئيس التنفيذي لسبارتن، يستعد لإطلاق أكبر برنامج تدريب مجاني قبيل بدء منافسات بطولة العالم لسبارتن أبوظبي 2023.

وتقام بطولة العالم للسبارتن في أبوظبي من 8 إلى 10 ديسمبر، وهي الفعالية الأبرز ضمن سباقات الحواجز، حيث يتنافس نخبة من أبرز الرياضيين في العالم على الفوز بجوائز مالية تزيد عن 90 ألف دولار، وتستضيف صحراء الوثبة بأبو ظبي فعاليات البطولة للعام الثاني على التوالي، مما يوفر موقعاً يسهل الوصول إليه ومناسباً للمتنافسين والمشاركين المحليين والدوليين.

وتنطلق دورة هذا العام بحلة جديدة تتيح لعشاق اللياقة البدنية والرياضيين الهواة خوض السباقات التأهيلية واختبار مهاراتهم على المسارات ذاتها التي تستقطب أبرز الرياضيين في العالم، ولا توجد شروط تأهيلية للمشاركة، إذ يمكن لجميع الراغبين من مختلف الفئات العمرية ومستويات اللياقة البدنية المشاركة في السباق.

ويعتزم منظمو البطولة إطلاق العرض المتنقل والحصري الذي يضم ثماني جلساتٍ تدريبية في مواقع مختلفة في أبوظبي ودبي بالتعاون مع مركز فوغ فيتنس، الرائد في توفير تجارب اللياقة البدنية.

ويستضيف مركز فوغ فيتنس في ياس مارينا فعاليات العرض المتنقل في 21 أكتوبر، الذي يشهد أيضاً إقامة جلسة تدريبية خاصة بحضور جو دي سينا، المؤسس والرئيس التنفيذي لسبارتن. وتتضمن الجلسة حصة لياقة بدنية مدتها ساعة واحدة لتهيئة المتنافسين المبتدئين بإشراف دي سينا صاحب الخبرة العالية ونخبة من المدربين، كما تُقام جلسة حوارية مع توفير وقت لالتقاط الصور وإجراء مقابلات إعلامية لتغطية أحداث الفعالية.

وبعد انتهاء الجلستين التدريبيتين يوم 21 أكتوبر، تستمر الحملة الترويجية في مختلف مراكز فوغ فيتنس، بما في ذلك أبراج بحيرات جميرا دبي والريتز كارلتون والراحة وياس مارينا، وذلك من 27 أكتوبر إلى 25 نوفمبر.

وقال جو دي سينا المؤسس والرئيس التنفيذي لسبارتن: «تحتفي بطولة العالم للسبارتن المرتقبة في أبو ظبي بالقدرات المميزة للإنسان، كما توفر فرصة استثنائية لمشاهدة نخبة من رياضيي سباقات الحواجز والتحمل في العالم، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام المشاركين لاستكشاف قدراتهم والاستمتاع بصحبة الأصدقاء وأفراد العائلة ضمن الأجواء المميزة لمجتمع سبارتن».