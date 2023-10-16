شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف عداء الماراثون الكيني إكيرو 10 سنوات بسبب المنشطات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

أوقفت وحدة النزاهة في رياضة ألعاب القوى عداء الماراثون الكيني تايتوس إكيرو لمدة 10 سنوات، بسبب تعاطي المنشطات والتلاعب في أوراق قضية، تتعلق بالتواطؤ مع طبيب رفيع المستوى في مستشفى بكينيا.

وكشفت إحدى فحوصاته الإيجابية عن وجود مادة تريامسينولون أسيتونيد، وذلك في سباق ماراثون ميلانو في مايو/ آيار 2021، والذي فاز به بزمن ساعتين ودقيقتين و57 ثانية، ما يصنفه حالياً على أنه سابع أسرع عداء ماراثون على الإطلاق.

ويأتي الإيقاف بعد أن وجد تحقيق، أن العداء الشاب البالغ من العمر 31 عاماً قام بعرقلة تحقيق وحدة النزاهة في نتيجة تحليلين سلبيين باستخدام معلومات ووثائق مزورة.

ويسري الإيقاف من تاريخ إيقافه المؤقت في 28 يونيو/ حزيران 2022 حتى 27 يونيو 2032. وقد تم إلغاء نتائجه بداية من 16 مايو 2021 وما بعدها، ويجب عليه إعادة جميع الجوائز والأموال التي حصل عليها.

وأظهر التحقيق أن إكيرو تلقى حقناً تحتوي على مواد محظورة أثناء زيارات غير موثقة للمستشفى، وتمكنت وحدة النزاهة بألعاب القوى من تحديد أن المستندات الطبية المقدمة، والتي تفيد بأن نتائج التحليل الخاصة به سلبية، مزورة وغير متوافقة مع سجلات المستشفى والصيدلية.

وقال ديفيد هومان، رئيس وحدة النزاهة «بالنسبة للرياضيين المتورطين في تعاطي المنشطات والمجموعة التي تساعدهم، هناك رسالة قوية نستخلصها من هذه القضية..لا يوجد مكان للاختباء».

وفاز إكيرو بما لا يقل عن 10 سباقات ماراثون أو نصف ماراثون بين عامي 2017 و2021.