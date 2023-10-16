شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق باب التسجيل للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة 15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي ستقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، عن إغلاق باب التسجيل للمشاركة في البطولة الأبرز والأهم على أجندة الجوجيتسو العالمية.

وأكّدت اللجنة نمو معدلات التسجيل في النسخة الحالية بنسبة 35% مقارنة بنسخة العام الماضي، لافتة إلى أن أعداد اللاعبين المسجلين فاقت القدرة الاستيعابية للبطولة، وأن 30 ٪؜ منهم على لوائح الانتظار، قبل أسبوعين من انطلاق منافسات البطولة بفئاتها التي تتضمن الأطفال والبراعم والناشئين والشباب والهواة والأساتذة والمحترفين في الفترة من 1 إلى 10 نوفمبر المقبل في مبادلة أرينا - أبوظبي.

وتحظى هذه البطولة بشهرة عالمية واسعة، تجعل منها منصةً دولية مثالية لتمكين الرياضيين من تحقيق طموحاتهم في عالم الجوجيتسو، حيث تعتبر أكبر وأهم فعاليات الجوجيتسو وأكثرها تميزاً على الأجندة العالمية.

وتمثل البطولة أولوية قصوى بالنسبة لنخبة لاعبي العالم المحترفين كونها تمنح الفائزين بالمراكز الأولى في كل فئة 4000 نقطة في التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، بما يجعلها محطة أساسية في تحديد المتنافسين للفوز بجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو.

وتشهد النسخة ال15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو مشاركة مجموعة من أبرز الأسماء العالمية من فئة المحترفين منهم المتوجة السابقة بلقب ملكة البساط غابرييلي بيسانها (حزام بني/ أسود) وزن 95 كجم، وإنغريد سوزا (حزام بني/ أسود) وزن 70 كجم، وجوليا ألفيس (حزام بني/ أسود) وزن 62 كجم، واللاعبين لوكاس بروتاسيو (حزام أسود) وزن 77 كجم، وميران ألفيس (حزام أسود) وزن 62 كجم.

وقال محمد حسين المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، مدير البطولة: «إغلاق باب التسجيل للمشاركة في النسخة ال15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو قبل موعده يعكس قيمتها بعد استكمال الأعداد المستهدفة في كافة الفئات، وما زلنا نتلقى طلبات للتسجيل بوتيرة مرتفعة، حيث سيتم التعامل مع تلك الطلبات بشكل منفصل وبالنظر إلى مجموعة من العوامل التي من أهمها التصنيف العام للاعبين».

وأضاف: «يعكس النمو الملحوظ في معدلات التسجيل في النسخة ال15 من البطولة، حرص اللاعبين من جميع دول العالم، لاسيما المصنفين الأوائل منهم على المشاركة في هذا الحدث الأكبر على أجندة الرياضة، ورغبتهم في المنافسة بقوة على جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو التي تأتي تتويجا لأدائهم خلال الموسم الرياضي».

وسيتوافد اللاعبون المشاركون من مختلف دول العالم، ويأتي في الطليعة منهم اللاعبون القادمون من كازاخستان والذين يصل عددهم الى 806 لاعبين، يليهم أبطال البرازيل المشاركون ب397 لاعباً ولاعبة، وروسيا ب300 لاعب ولاعبة.