شكرا لقرائتكم خبر عن السويدي يواصل التألق في الأسبوع الثاني لدوري القفز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «ثنائية جديدة» أحرزها الفارس سالم خميس السويدي، من نادي الشارقة للفروسية، على حواجز ال«135-140» سم، في أهم منافسات الأسبوع الثاني لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز في نسخته ال«12»، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، ورعاية لونجين، راعية الدوري، وجاءت «ثنائية» السويدي هذه المرة في أكاديمية بوذيب للفروسية، على ميدان صالة سلطان بن زايد الكبرى، واشتملت منافسات اللقاء الثاني لفرسان وفارسات القفز، على 10 منافسات، وتفرعت فئاتها إلى 24 شوطاً، جرت على ميدانين، بإشراف لجنتي تحكيم.

وواصل الفارس سالم خميس السويدي سلسلة انتصاراته مع «كيمبرلي» من نادي الشارقة للفروسية، في منافسة من مرحلتين خاصة على حواجز «135» سم، وحاز المراكز الخمسة الأولى فرسان نادي الشارقة، وأكملوا تفوقهم في أهم منافسات اللقاء الموسمي الثاني، على حواجز 140 سم، وجاءت هذه المرة بمواصفات المرحلتين الخاصة، وتنافس فيها 18 فارساً، كانت اليد الطولى فيها لفرسان نادي الشارقة للفروسية الذين أحرزوا المراكز ال 9 الأولى، وتقدمهم على منصة التتويج الفارس سالم خميس السويدي مع الفرس «زادورا»، من نادي الشارقة للفروسية، وأحرز معها «ثنائية» في اللقاء الأول بالموسم، وهنا يضيف معها فوزاً جديداً، ويكمل «ثنائية» في أكاديمية بوذيب للفروسية، السويدي أكمل المرحلة الثانية في 42.54 ثانية.

وفي منافسة المرحلتين الخاصة على حواجز 125 سم، حقق المركز الأول الفارس محمد حمد الكربي مع «شانتال»، وعلى حواجز ال130 سم مرحلتين خاصة، من فئة الشباب، تقدمهم الفارس علي حمد الكربي مع «كالتك» من نادي الشارقة للفروسية.

وفي المنافسة الأولى لفئة «الجونيورز»، في منافسة المرحلتين الخاصة على حواجز 120 سم، على أرضية الميدان الرئيسي، نالت جائزة المركز الأول الفارسة تالية إسماعيل و«كيويت» من مركز الإمارات للفروسية.

ومن خيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات، تألقت «كورتينا» بقيادة الفارس راشد محمد الرميثي من نادي أبوظبي للفروسية.

ومن فرسان المستوى الثاني على حواجز ال120 سم، فاز الفارس سلطان النعيمي مع «سبورتفيلد» من نادي الشارقة للفروسية، ومن فرسان المستوى الأول، عبر المرحلتين دون خطأ، الفارس أحمد نزار منصور أولاً مع «كارت بلانش» من مركز الإمارات للفروسية.

وفي منافسة اليوم الثاني على 120 سم، تنافست من خيول الست سنوات 17 خيلاً، وحاز المركز الأول «رتجيكي»، بقيادة الفارس صبري بادنكي من نادي مندرة للفروسية، ومن فرسان المستوى الثاني، فاز الفارس ناصر الجنيبي من فرسان شرطة أبوظبي.

وفي منافسة فئة «الجونيورز» الثانية، نال جائزة المركز الأول خالد أحمد الحمادي مع «غاسيس» من منتجع الفرسان الرياضي.

وشارك 36 فارساً من الفرسان المبتدئين في منافسة الجولة الواحدة على حواجز «115» سم، وفاز الفارس راشد خالد الجنيبي، مع «كيرسينا» من أكاديمية بوذيب للفروسية، وتنافس 7 فرسان من أصحاب الأداء النظيف من فئة المستوى 3 المتقدم، في شوط من جولة واحدة، أولهم الفارسة بسمة ناصر النويس مع «جي فا دو» من منتجع الفرسان الرياضي.

وعلى حواجز «105» سم صمم بها مسار منافسة الجولة الواحدة، تنافست 10 خيول عمر 5 سنوات، وفاز «نيفادا» بقيادة أنجاليك من نادي دبي للبولو والفروسية، ومن الفرسان الأشبال، تصدر الفارس مبخوت عويضة الكربي مع «زاندوكان سي» من نادي الشارقة للفروسية.

وفي منافسة الأشبال الثانية، فاز بجائزة المركز الأول الفارس مبخوت الكربي مع «زاندوكان سي»، وفي منافسة جولة الفوز لخيول ال 5 سنوات، توّج «كليمين» بقيادة الفارس محمد إبراهيم الناخي من نادي الشارقة للفروسية.

وأولى المنافسات التي جرت على الميدان الثاني كانت من نصيب ثلاثة خيول صغيرة عمر 4 سنوات، على حواجز تراوح ارتفاعها بين «80- 90» سم، وبعد تعديل ارتفاع الحواجز ليبلغ «90 -100 سم»، كان الفوز من نصيب الفارس سعيد عبد الله الخاطري مع «كيلكس» من إسطبلات الدانة.