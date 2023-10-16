شكرا لقرائتكم خبر عن «الفجيرة للفنون القتالية» يحصد 12 ميدالية في «ترايثلون عجمان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصد فريق الترايثلون بنادي الفجيرة للفنون القتالية 12 ميدالية ملونة في سباق عجمان للترايثلون الذي أقيم في عجمان بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة من مختلف الجنسيات، استطاع خلاله لاعبو الفجيرة الظفر بـ3 ذهبيات و6 فضيات و3 برونزيات، نالها كل من محمد اليماحي الأول على المواطنين سوبر سبرنت، وحمد الحفيتي الثاني على المواطنين سوبر سبرنت، ومحمد الحفيتي الثالث على المواطنين سوبر سبرنت، وعلي اليماحي الثاني فئة عمرية سوبر سبرنت، وراشد الكعبي الثاني فئة عمرية سوبر سبرنت، وحامد اليماحي الثالث فئة عمرية سوبر سبرنت، وعبد الله حسن آل علي الأول على المواطنين سبرنت، ويوسف الهنائي الثاني على المواطنين سبرنت، وسيف السماحي الثاني على المجموع العام سبرنت، وكلثوم المازمي الثاني على المواطنين سبرنت، ومحسن حسن آل علي الأول على المواطنين أوليمبك، وسالم جمال الثالث على المواطنين أوليمبك.

ويستعد فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية للاستحاقات القادمة وأبرزها ترايثلون الممزر المقرر له يوم 29 أكتوبر المقبل في دبي، كما يستضيف الفجيرة للفنون القتالية بطولة الفجيرة الدولية للترايثلون يوم 26 نوفمبر المقبل.