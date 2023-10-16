شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق القوارب الشراعية 43 قدماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً الذي يقام السبت المقبل في شواطئ دانة الدنيا دبي ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2023-2024.

ودعت اللجنة المنظمة بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية الملاك والنواخذة للمشاركة في السباق الكبير الذي يعد واحداً من سباقين ينظمهما النادي ضمن بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً الفئة الأقدم والأعرق بين فئات السفن والقوارب الشراعية المحلية، وسيستمر التسجيل يومياً عبر البوابة الإلكترونية حتى يوم الجمعة المقبل موعد إغلاق باب التسجيل وإعلان قائمة القوارب المشاركة.

ورحب راشد ثاني العايل عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رئيس اللجنة الرياضية بالملاك والنواخذة المشاركين في السباق المرتقب الذي يعتبر فاتحة السباقات الكبيرة في الموسم الرياضي الجديد الذي انطلق بنجاح شهر سبتمبر الماضي من خلال أولى جولات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً.

وأكد راشد ثاني العايل أن الموسم 2023-2024 يتضمن باقة من الفعاليات الرياضية البحرية المميزة التي تلبي رغبات أهل البحر وعشاق الهوايات البحرية لاسيما السباقات المحلية التي تحظى بنصيب الأسد من خلال 10 محطات متنوعة في بطولات دبي للسفن المحلية 60 قدماً والقوارب الشراعية المحلية 43 و22 قدماً وقوارب التجديف المحلية 30 قدماً.

وأعرب رئيس اللجنة الرياضية عن أمنياته للمشاركين في السباق المرتقب التوفيق والسداد وكذلك اللجان التنظيمية، مشيراً إلى أن اللجنة الرياضية تحرص دائماً على إنجاح كافة الفعاليات من خلال التعاون المستمر مع الملاك والنواخذة وتبادل وجهات النظر في ما يفيد مستقبل السباقات، متمنياً التوفيق للجميع خلال الفعاليات المتنوعة التي يشهدها الموسم الجديد.