شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر «دولية كازان» يستعرض دور الإمارات في تطوير الألعاب الإلكترونية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاركت مريم يوسف البطران، عضوة مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، رئيسة لجنة التوعية الثقافية والترويج في الاتحاد، ممثلة لدولة الإمارات في مؤتمر التعريف بالبطولة الدولية للرياضات المدمجة الإلكترونية، والكلاسيكية، والمقررة إقامتها في كازان عاصمة جمهورية تتارستان، خلال فبراير 2024. وحضرت المؤتمر والبرنامج التعريفي للبطولة، وفود من 38 دولة.

وأكدت مريم البطران أن المشاركين سلطوا الضوء على ما وصلت إليه الرياضات الإلكترونية في الإمارات، من تطور وتنوع في المشاركات على جميع الأصعدة.

وأوضحت: «شهد المؤتمر استعراض دور الإمارات في تطوير الألعاب الإلكترونية والنمو الهائل في هذا القطاع، وتأثيره في الجانب الرقمي»، مشيرة إلى أن الإمارات تواصل عملها على تطوير هذه الصناعة بما يتناسب مع أهميتها.

وأضافت أن الإمارات عززت تواجدها على الساحة العالمية في تطوير الرياضات الإلكترونية، من خلال المشاركة في البطولات العالمية والمبادرات المتنوعة داخل الدولة، وإنشاء دوري لها، واستضافة العديد من البطولات، والاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الحديثة لدعم الرياضات الإلكترونية.