شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام نيدفيد وربيعة وصلاح محسن فى تدريبات الأهلي الجماعية استعدادا لسيمبا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انتظام ثلاثي الفريق "رامي ربيعة وكريم نيدفيد وصلاح محسن" فى التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.
وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن ربيعة تعافى تمامًا بعد إجراء جراحة بسيطة بسبب خراج في باطن القدم، وأصبح جاهزًا للمشاركة في المران الجماعي بشكل طبيعي.
وأضاف أن كريم نيدفيد أنهى برنامج العلاج الطبيعي الذى خضع له على مدار الفترة الماضية، تمهيدًا لتواجده في المباريات وفقًا لرؤية الجهاز الفني.
وأشار إلى أن صلاح محسن خضع لفحص طبي أكد تعافيه وجاهزيته للتواجد في المباريات بشكل عادي، ومن ثم تم الدفع به في مران اليوم.
ويستعد الفريق للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا المقرر لها يوم الجمعة القادم، في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا المقرر لها يوم الجمعة القادم، في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.
عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران لمناقشة عدد من الجوانب الخططية الخاصة بالاستعداد للمباراة والتحضير المناسب لها.
وخاض اللاعبون تدريبات بدنية في الجيم وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني، قبل أن يستكمل الجميع بقية فقرات المران بالملعب.
وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، مرانًا قويًّا بمشاركة مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، وثنائي الشباب طارق حسن وعمر كامل.
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