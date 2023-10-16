شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام نيدفيد وربيعة وصلاح محسن فى تدريبات الأهلي الجماعية استعدادا لسيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انتظام ثلاثي الفريق "رامي ربيعة وكريم نيدفيد وصلاح محسن" فى التدريبات ‏الجماعية بصورة طبيعية.‏

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن ربيعة تعافى تمامًا بعد إجراء جراحة بسيطة بسبب خراج في باطن القدم، وأصبح جاهزًا ‏للمشاركة في المران الجماعي بشكل طبيعي.‏

وأضاف أن كريم نيدفيد أنهى برنامج العلاج الطبيعي الذى خضع له على مدار الفترة الماضية، تمهيدًا لتواجده في المباريات وفقًا ‏لرؤية الجهاز الفني.‏

وأشار إلى أن صلاح محسن خضع لفحص طبي أكد تعافيه وجاهزيته للتواجد في المباريات بشكل عادي، ومن ثم تم الدفع به ‏في مران اليوم.‏

ويستعد الفريق للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا المقرر لها يوم الجمعة القادم، في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الإفريقي ‏لكرة القدم.

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة ‏فريق سيمبا المقرر لها يوم الجمعة القادم، في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.‏

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران لمناقشة عدد من الجوانب الخططية الخاصة ‏بالاستعداد للمباراة والتحضير المناسب لها.‏

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية في الجيم وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني، قبل أن يستكمل الجميع بقية فقرات المران ‏بالملعب.‏

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، مرانًا قويًّا بمشاركة مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، وثنائي الشباب طارق حسن وعمر ‏كامل.

