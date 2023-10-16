شكرا لقرائتكم خبر عن كليتشي يعود للداخلية الأربعاء.. وغموض موقفه من مباراة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود كليتشي لاعب فريق الداخلية إلى القاهرة الأربعاء المقبل للانتظام فى تدريبات فريقه الجماعية، بعدما حصل على إجازة للسفر إلى بلاده خلال توقف الدوري الحالي.

ولم يتحدد موقف كليتشي من اللحاق بمباراة فريقه القادمة ضد سيراميكا يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري، بسبب الإصابة وعدم اكتمال جاهزيته من تلك الإصابة.

وكشف اللواء عثمان الدسوقي، مدير الكرة بنادي الداخلية، أن الجهاز الفني لفريقه اكتفى بخوض مباراتين وديتين أمام زد والشمس، خلال فترة التوقف الدوري الحالية، لظروف الأجندة الدولية لشهر أكتوبر، وخوض منتخب مصر مباراتين وديتين أمام منتخبي زامبيا والجزائر.

وخسر الداخلية من زد بهدف نظيف، فيما فاز على الشمس بثنائية ضمن برنامج التحضير المعد من قِبَل ميمي عبد الرازق المدير الفني، استعدادا لاستكمال منافسات الدوري المصري بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

وأكد مدير الكرة بنادي الداخلية أن الجهاز الفني يرغب في تجهيز لاعبيه بشكل جيد وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون قبل توقف الدوري، مع زيادة الانسجام بين اللاعبين من أجل تقديم عروض قوية والمنافسة على التواجد في المنطقة الدافئة.

ويتواجد فريق الداخلية في المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط من فوز وحيد على المقاولون العرب وخسارتين من مودرن فيوتشر والمصري البورسعيدي.