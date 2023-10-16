شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج ينتظم فى مران الأهلى بعد انتهاء مشاركته مع منتخب مالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.‏

ووصل ديانج إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، بعد أداء مباراة منتخب بلاده أمام السعودية ضمن الأجندة ‏الدولية.‏

وحرص لاعبو الفريق على الاحتفال بعيد ميلاد اللاعب قبل انطلاق المران، قبل أن ينتقل اللاعبون إلى الجيم لخوض فقرات بدنية، ‏وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للمباراة.‏

وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا المقرر لها يوم الجمعة ‏القادم، في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين أكد خلالها على ضرورة التركيز الشديد من أجل تقديم أفضل ما يمكن خلال ‏مواجهة سيمبا، من أجل تحقيق ضربة بداية قوية في البطولة.‏

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة ‏فريق سيمبا المقرر لها يوم الجمعة القادم، في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.‏

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران لمناقشة عدد من الجوانب الخططية الخاصة ‏بالاستعداد للمباراة والتحضير المناسب لها.‏

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية في الجيم وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني، قبل أن يستكمل الجميع بقية فقرات المران ‏بالملعب.‏

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، مرانًا قويًّا بمشاركة مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، وثنائي الشباب طارق حسن وعمر ‏كامل.

