شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحى يتقدم لمنتخب مصر فى شباك الجزائر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز حمدي فتحي لاعب منتخب مصر، هدف التقدم للفراعنة في شباك الجزائر الدقيقة 61 من المباراة الودية التي تجمعهما اليوم الإثنين على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاء الهدف من كرة ثابتة لعبها تريزيجيه داخل منطقة جزاء الجزائر ولعبها رأسية علي جبر ليقابلها حمدي فتحي برأسه في المرمى.

جاء تشكيل منتخب مصر كالتالي: محمد الشناوي، محمد هاني، محمد عبد المنعم، علي جبر، محمد حمدي، حمدي فتحي، محمد النني، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، ومصطفى محمد.

فيما جاء تشكيل منتخب الجزائر كالتالي: ماندريا، عيسى مندي، بنسبعيني، توبا، زروقي، فيجولي، شعيبي، سعيد بن رحمة، يوسف عطال، رياض محرز، أمين جويري.

وحقق منتخب مصر فوزا صعبا أمام نظيره الزامبى بهدف دون رد عن طريق حمدى فتحي، في اللقاء الودي الذى جمع المنتخبين الخميس الماضي باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، قبل أن يخوض الودية الثانية له اليوم أمام الجزائر.