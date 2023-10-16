شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العاطى يعد البدلاء بالحصول على فرصة مع زد بعد عودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد على منح اللاعبين البدلاء فرصة بالحصول على فرصة للمشاركة في المباريات، بعد انتهاء التوقف الدولي الحالي، وعودة منافسة بطولة الدوري المصري.

وطالب عبد العاطي كل اللاعبين ببذل الجهد وتقديم أفضل ما لديهم في التدريبات الجماعية، من أجل الحصول على فرصة في المباريات، مؤكدا أن من سيجتهد في التدريبات سيكون له دور مع الفريق في الفترة القادمة.

ويرغب عبد العاطي في تحفيز كل اللاعبين من خلال خلق منافسة قوية في كل المراكز، وعدم تسلل الإحباط إلى اللاعبين البدلاء حال اعتماده بشكل مستمر على العناصر الأساسية وبدون منح فرصة للاعبين البدلاء.

وحرص مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد على استغلال فترة توقف منافسات الدوري المصري، في السفر إلى إنجلترا لقضاء فترة معايشة تدريبية في نادي أستون فيلا الإنجليزي.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي أستون فيلا صورة تجمع مجدي عبد العاطي مع اوناي ايمري المدير الفني لأستون فيلا، وعلقت: "نرحب بمدرب فريق زد إف سي المصري ZED FC الشقيق في أستون فيلا".

وكشف وليد صلاح الدين أن مجدي عبد العاطي سافر إلى إنجلترا لقضاء معايشة تدريبية في أستون فيلا لمدة أسبوع، من أجل اكتساب خبرات تدريبية جديدة.

أوضح أن محمد ثابت صاروخ سيقود تدريبات زد في الفترة الحالية لحين عودة مجدي عبد العاطي من إنجلترا.

واتفق الجهاز الفني لفريق زد على خوض 4 مباريات ودية خلال فترة توقف الدوري ، من أجل تجهيز لاعبيهم بشكل جيد لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، ومواصلة العروض القوية، بعدما نجح في حصد 7 نقاط من الجولات الثلاثة الأولى.