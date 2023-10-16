شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى: مرحلة جديدة من التأهيل للسولية ومتولى.. ونتيجة أشعة فؤاد جاءت مطمئنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي يؤديان مرحلة جديدة من ‏برنامج العلاج الطبيعي المخصص لكل منهما.‏

وأوضح أن السولية ومتولي خضعا لقياسات بدنية وعضلية خلال الساعات الماضية، وأن هناك تقدمًا كبيرًا في حالة كل منهما.‏

وواصل كريم فؤاد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ فقرات برنامج التأهيل والعلاج الطبيعي الذي يؤديه على هامش ‏مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.‏

وكشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، عن أن اللاعب خضع لإجراء أشعة خلال الساعات الماضية، وجاءت نتيجتها مطمئنة ‏للغاية.‏

وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا المقرر لها يوم الجمعة ‏القادم، في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.‏

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة ‏فريق سيمبا المقرر لها يوم الجمعة القادم، في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.‏

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران لمناقشة عدد من الجوانب الخططية الخاصة ‏بالاستعداد للمباراة والتحضير المناسب لها.‏

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية في الجيم وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني، قبل أن يستكمل الجميع بقية فقرات المران ‏بالملعب.‏

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، مرانًا قويًّا بمشاركة مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، وثنائي الشباب طارق حسن وعمر ‏كامل.