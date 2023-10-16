شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى: مرحلة جديدة من التأهيل للسولية ومتولى.. ونتيجة أشعة فؤاد جاءت مطمئنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي يؤديان مرحلة جديدة من برنامج العلاج الطبيعي المخصص لكل منهما.
وأوضح أن السولية ومتولي خضعا لقياسات بدنية وعضلية خلال الساعات الماضية، وأن هناك تقدمًا كبيرًا في حالة كل منهما.
وواصل كريم فؤاد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ فقرات برنامج التأهيل والعلاج الطبيعي الذي يؤديه على هامش مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.
وكشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، عن أن اللاعب خضع لإجراء أشعة خلال الساعات الماضية، وجاءت نتيجتها مطمئنة للغاية.
وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا المقرر لها يوم الجمعة القادم، في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا المقرر لها يوم الجمعة القادم، في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.
عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران لمناقشة عدد من الجوانب الخططية الخاصة بالاستعداد للمباراة والتحضير المناسب لها.
وخاض اللاعبون تدريبات بدنية في الجيم وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني، قبل أن يستكمل الجميع بقية فقرات المران بالملعب.
وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، مرانًا قويًّا بمشاركة مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، وثنائي الشباب طارق حسن وعمر كامل.
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