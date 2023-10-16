شكرا لقرائتكم خبر عن راية يهزم النصر للتعدين بهدفين مقابل هدف بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز راية على النصر للتعدين بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن فعاليات الجولة الرابعة من دورى القسم الثانى أ.

احرز هدفى راية عمرو جمعة بواقع هدف في كل شوط، ليحق الفريق أول فوز له بالمسابقة ليرتفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز العاشر بجدول المجموعة، بينما تجمد رصيد النصر للتعدين عند نقطة وحيدة في المركز قبل الأخير.

وتعاقد مسئولو راية مع محمد حليم المدير الفني السابق للقناة، لقيادة الفريق فنيا خلفا لحسام عبد العال بعد جولتين فقط من المسابقة، واستطاع حليم في المباراة الأولى له من التعادل خارج ملعبه الأسبوع الماضى أمام السكة الحديد بهدفين لمثليهما.

وأقيمت عصر اليوم 4 مباريات في الجولة الرابعة، حيث تعادل مكادى مع حرس الحدود بهدف لمثله، كما حقق جمهورية شبين مفاجأة كبرى بالفوز خارج ملعبه على أسوان بهدفين مقابل هدف، وبترول أسيوط على النجوم بهدف دون مقابل، وتعادل المقاصة مع بروكسى 3/3

وتستكمل مباريات الجولة الرابعة غدا بمواجهات غاية في القوة والندية حيث يستضيف طنطا نظيره السكة الحديد، كما يخرج دكرنس لمواجهة القناة، وأبو قير يستدرج وادى دجلة، ولافيينا مع بتروجت فى أقوى مواجهات الأسبوع، وتختتم مباريات الجولة بلقاء وى مع غزل المحلة باستاد السلام