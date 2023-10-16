شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ملعب الإسماعيلى الفرعى بعد انتهاء أعمال الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح الملعب الفرعى بنادى الإسماعيلى جاهزا لاستقبال التدريبات والمباريات بعد تجديده وتجهيزه بشكل كامل فى الفترة الأخيرة.

وجدد مسئولو الإسماعيلى الملعب الفرعى على أعلى مستوى بعد مساهمة من رجال أعمال محبين للنادى الإسماعيلى ليكون على أفضل صورة من أجل استقبال التدريبات والمباريات.

وفى سياق آخر، تسلم إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، تقريراً من جهازه المعاون عن 3 مباريات خاضها فاركو منذ بداية الموسم، وذلك قبل مواجهة الفريق البرتقالى المقرر لها الأحد المقبل باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.

ويسعى إيهاب جلال لاستعادة قطار الانتصارات مع الدراويش مرة أخرى بعد الخسارة من الاهلى بثلاثية مقابل هدف فى آخر ظهور بالدوري وذلك أمام فاركو الذى سيظهر بقيادة فنية جديدة من خلال خالد جلال.

يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الحادى عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 3 نقاط، حيث خاض 3 مباريات، خسر أمام زد إف سي والأهلي، بينما فاز على الاتحاد السكندري.