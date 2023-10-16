شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد مؤسسات التعليم يعزز الشراكة مع «دولي الرياضة المدرسية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

بحث اتحاد الإمارات لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي سبل تفعيل التعاون والشراكة مع الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، بما يحقق الاستفادة المتبادلة من أفضل الممارسات التطويرية المطبقة في المجال حول العالم من أجل التطور، كما تناول اللقاء إمكانية إقامة شراكة مستدامة مع الاتحاد الإماراتي، بما يعود بالنفع على الطلبة بالدولة ويخدم بناء وتنمية قدرات الشباب بشكل متكامل ومتوازن.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقد في مقر الهيئة العامة للرياضة في دبي بحضور علي مسري الظاهري المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات، ووفد الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية برئاسة لوران بيترينكا رئيس الاتحاد وخورفويه كوستونيا، الأمين العام، وكشف الوفد الدولي عن نيته إبرام اتفاقية شراكة توقع لاحقاً، لتخدم تطور الرياضة المدرسية.

وأشاد لوران بيترينكا بالاهتمام الذي تولية الإمارات للرياضة عموماً والرياضة المدرسية على وجه الخصوص، كما أشاد بمخرجات الاجتماع التي أرست دعائم تعاون كبير في الفترة القادمة، مضيفاً: «نعلم التميز الإماراتي في استضافة وتنظيم المحافل الرياضية الدولية، وسنقوم بمشروع اتفاقية تعاون مع اتحاد الإمارات لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي لتكون إطار عمل مشتركاً يحقق الاستفادة المتبادلة».

وأكد علي مسري أن دولة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة، تحقق استدامة التوجهات المستقبلية، لتعزيز ريادتها العالمية في شتى المجالات، وتوفير كافة الإمكانات التي تؤهل الرياضة المدرسية لتحقيق التنافسية على المستويات العربية والإقليمية والدولية في كافة الرياضات.

وأشاد المدير التنفيذي لاتحاد مؤسسات التعليم المدرسي والجامعي بالجهود التي يضطلع بها الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية منذ 50 عاماً، ودوره الملموس في مواكبة التطورات التي تشهدها الرياضة المدرسية عالمياً، واستحداث البرامج التي تستشرف المستقبل، لتنمية وبناء قدرات الطلبة، وترسيخ القيم الرياضية التي تسهم في إثراء عقولهم، وتحقيق النمو المستدام، خاصة أن الاتحاد الدولي يضم في عضويته 132 عضواً وينظم سنوياً فعاليات متنوعة تضم أكثر من 30 رياضة فردية وجماعية.

وأشار إلى أهمية التواصل مع الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، والذي يمثل أعلى جهة للرياضة المدرسية في العالم، لتطوير الاستراتيجيات وانتهاج أفضل الوسائل للارتقاء بالرياضة المدرسية في الدولة، بفضل تبادل الخبرات والتجارب المكتسبة من هذه المؤسسات العريقة والمتقدمة في مجال الرياضة المدرسية.