شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاقة رائعة للفتى الذهبي في أساتذة قطر للشطرنج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل نجم منتخبنا الوطني، ولاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن تألقه في بطولة قطر ماسترز الدولية المفتوحة للشطرنج في نسختها الثالثة، والمقامة حالياً بصالة لوسيل الدولية بالدوحة، وتستمر حتى 20 أكتوبر الجاري بمشاركة 250 لاعباً ولاعبة يمثلون 45 دولة بينهم 62 أستاذاً دولياً كبيراً وبمجموع جوائز يبلغ 120 ألف دولار.

وتمكن الفتى الذهبي المصنف 14 في البطولة، من تحقيق فوزه الثالث والذي جاء في الجولة الرابعة على حساب الأستاذ الدولي الأوزبكي محيي الدين مادامينوف المصنف 61 في البطولة، ليرفع سالم رصيده إلى 3 نقاط ونصف النقطة، مواصلاً تقدمه في الترتيب العام.

وفي مباراة مهمة جداً يلتقي سالم في الجولة الخامسة مع المصنف السابع على البطولة الإيراني الأستاذ الدولي الكبير بارهام مقصودلو والحاصل على لقب بطولة الشارقة ماسترز بنسختها الثانية.

وتعد البطولة إحدى أهم البطولات الفردية على مستوى العالم، حيث يشارك فيها نخبة من الأساتذة الدوليين واللاعبين الكبار يتقدمهم بطل العالم النرويجي ماغنوس كارلسن والمصنف الأول عالمياً والموهبة الأوزبكية نادربيك عبد الستاروف، والأمريكي هيكارو ناكامورا والهولندي أنيش جيري ومواطنه يوردن فوريست والموهبتان الهنديتان غوكيش ونيهال سارين.

وأوضح عمر نعمان أل علي، رئيس الجهاز الفني أن الفتى الذهبي سالم عبد الرحمن يحتل المركز ال14 في التصنيف المبدئي العام للبطولة، مشيراً إلى أن نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي يسخر كافة الإمكانات الممكنة لتواصل استعدادات الفتى الذهبي وتحضيره على أعلى المستويات ضمن خطة مدروسة تتضمن العديد من المعسكرات والبطولات الدولية.

وأوضح أن النادي يعمل جاهداً للحضور في منصات التتويج العالمية من خلال الخطط والأهداف الموضوعة من قبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي بما يسهم في رفعة الشطرنج الإماراتي.