شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة إيطاليا: نابولي يؤكد إصابة أوسميهن وغيابه عن مباراة فيرونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميلانو- أ.ف.ب

أكد نابولي الإيطالي، الاثنين، إصابة هدافه النيجيري فيكتور أوسميهن في أوتار العضلات الخلفية لفخذه الأيمن خلال مشاركته مع منتخب بلاده، ما سيضطره إلى الغياب عن مباراة الدوري المحلي لكرة القدم في عطلة نهاية الأسبوع الحالي ضد فيرونا.

ولم يكشف بطل الدوري الإيطالي في بيانه المقتضب عن فترة ابتعاد المهاجم النيجيري عن الملاعب نتيجة «تمزق متوسط الدرجة» في أوتار فخذه الأيمن، لكن وسائل الإعلام الإيطالية أفادت بأنه قد يبتعد لمدة شهر.

وهذا الأمر يعني أن أوسيمهن سيغيب عن المراحل الأربع المقبلة من الدوري الإيطالي، إضافة إلى المواجهتين مع أونيون برلين الألماني في مسابقة دوري أبطال أوروبا. وتعرض أوسيمهن للإصابة خلال المباراة الودية مع السعودية الجمعة (2-2).

وأعلن الاتحاد النيجيري للعبة أن أوسيمهن ترك معسكر المنتخب في البرتغال، قبل خوض مباراة ودية مع موزامبيق.

ولم يشرح البيان مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها هداف نابولي رغم خضوعه لصورة مقطعية بالرنين المغناطيسي، السبت.

وغادر ابن الرابعة والعشرين الملعب دون مساعدة في الدقيقة 55 من المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.

وسجّل أوسيمهن ستة أهداف هذا الموسم في الدوري، وذلك بعدما لعب الدور الرئيسي في قيادة الفريق إلى لقبه الأول منذ 1990 بتتويجه هدافاً للموسم الماضي. ويحتل نابولي الذي استعان هذا الموسم بالمدرب الفرنسي رودي غارسيا للإشراف عليه خلفاً للوتشانو سباليتي، المركز الخامس في الدوري هذا الموسم ب14 نقطة وبفارق 7 عن ميلان المتصدر الذي يتواجه معه في أواخر الشهر الحالي.