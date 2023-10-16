شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا.. اللاعب توديبو يعتذر بسبب ضحكه خلال دقيقة صمت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - (أ ف ب)

طالب الاتحاد الفرنسي لكرة القدم من مدافع المنتخب الوطني جان-كلير توديبو، تفسير سبب ضحكه خلال دقيقة صمت، قبل مباراة في تصفيات كأس أوروبا 2024 الأسبوع الماضي، فرد مدافع نيس بالاعتذار عما حصل.

وتم تصوير المدافع البالغ 23 عاماً، وهو يضحك أثناء دقيقة صمت على ضحايا الحرب القائمة بين حركة «حماس» وإسرائيل، وتكريماً لمدرس قتل الأسبوع الماضي في مدينة أراس شمالي فرنسا في جريمة صنفتها الحكومة بأنها هجوم إرهابي.

وسبقت دقيقة الصمت فوز فرنسا على هولندا 2-1، الجمعة، في أمستردام.

وبعث مجلس الأخلاقيات في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الاثنين رسالة إلى توديبو، يطالبه فيها بإيضاحات، وذلك وفق ما أفاد رئيسه باتريك أنتون لوكالة «فرانس برس».

وفي المؤتمر الصحفي عشية اللقاء الودي بين فرنسا وأسكتلندا في ليل، اعتذر توديبو عما حصل بالقول: «لم أسخر بأي حال من الأحوال من الوضع الحالي (الحرب بين «حماس» وإسرائيل أو وفاة الأستاذ). كان السياق خاصاً. كنا من بين مشجعي الخصم الذين ألقوا بعض النكات، وخرجت مني تلك الضحكة العصبية».

وتابع: «أردت أن أعتذر لجميع الأشخاص الذين شعروا بالإساءة، هذا أقل ما يمكنني فعله»، معتبراً أن تفسير ضحكته مخالفاً للقيم التربوية التي زرعتها فيه والدته وقال: «البعض إني ضحكت خلال دقيقة الصمت، هذه لأني كنت أسخر من وفاة مدرس، يجب أن تعلموا أن والدتي كانت تعمل في التعليم الوطني طوال 20 عاماً ولدي احترام كبير لهؤلاء الأشخاص. كان من الممكن أن يحدث هذا الأمر لوالدتي».

واعتبر أن ما قيل عنه: «يزعجني لأنه يعكس صورة بعيدة عما أنا عليه. أعتقد بأني صبي تلقى تعليماً جيداً جداً واحترم الأشخاص الموجودين أمامي».