مزاد خيري على قميص "زيزو" لدعم مصابي غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلنت المدير التنفيذي لمؤسسة مرسال الخيرية، هبة راشد عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، تبرع أحمد سيد "زيزو"، لاعب الزمالك بقميصه لدعم مصابي غزة.

كتبت هبة راشد: "مزاد جديد مع مرسال بس المرة دي لصالح أهلنا في غزة لعلاج المصابين، كابتن أحمد سيد زيزو بيدعمهم وبيقول أنا جنبكم وتبرع بقميص النادي الخاص به لمزاد مرسال الخيري".

اختتمت: "المزاد هيبدأ من دلوقتي وهينتهي غدا الساعة ٤ العصر إن شاء الله".

يذكر أنه سبق وتضامن زيزو مع القضية الفلسطينية على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".