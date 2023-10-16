بـ10 لاعبين.. منتخب مصر يتعادل مع الجزائر 1/1



محمد اسماعيل - القاهرة - تعادل المنتخب الوطني المصري مع نظيره الجزائر بهدف لكل فريق خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم وديا، على ملعب هزاع بن زايد بدولة الأمارات.

أحرز هدف المنتخب الوطني حمدي فتحي في الدقيقة 62 من ضربة رأس، وتعادل منتخب الجزائر في الدقائق الأخيرة عن طريق المهاجم إسلام سليماني.

جاءت المباراة متوسطة المستوى، حيث تبادل الفريق السيطرة في الشوط الأول، وحاول لاعبي المنتخب الضغط هجوميا.

وأشهر حكم المباراة الكارت الأحمر في الدقيقة 26 من الشوط الأول، للاعب محمد هاني، بعد تدخل قوية على لاعب منتخب الجزائر.

تشكيل منتخب مصر في المباراة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم وعلي جبر ومحمد حمدي.

الوسط: محمد النني وعلي فتحي وأحمد سيد زيزو.

الهجوم: محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمود تريزيجيه.

وكان المنتخب الوطني حقق الفوز في المباراة الأولى من المعسكر الحالي بدولة الإمارات، على حساب منتخب زامبيا بهدف دون رد.