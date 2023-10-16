فانتازي.. تعرف على أفضل لاعبي برايتون قبل جدول مبارياتهم "السهل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

يحلل كشافة الدوري الإنجليزي إحصائيات لاعبي برايتون لتحديد أفضل لاعبيهم وامتلاكهم قبل جدول مبارياتهم المصنف "سهل".

ويخوض فريق برايتون جدول مباريات مصنف "سهل" وفقا لموقع الدوري الإنجليزي، بدءً من الجولة العاشرة أمام فولهام.

ويلاقي برايتون كل من، فولهام وإيفرتون وشيفيلد، بالإضافة إلى نوتنجهام وتشيلسي، بجانب برينتفورد وبيرنلي.

أسلوب لعب برايتون تحت قيادة روبرتو دي زريبي يبرز مهاجميهم أمام كل لاعبي فانتازي، حيث سجلوا 21 هدفا في الدوري حتى الآن، مع كاورو ميتوما (6.6 مليون جنيه إسترليني) أفضل لاعب في فانتازي لديهم برصيد 42 نقطة.

وسجل الجناح الياباني ثلاث أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في أول ثماني مباريات من الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يظهر إمكانياته في فانتازي.

ومن جانبه، يأتي سولي مارش (6.3 مليون جنيه إسترليني) خلفا لميتوما بفارق أربع نقاط فقط، على الرغم من غيابه عن مباراتين بسبب الإصابة.

ومتوسط نقاط مارش البالغة 6.3 نقطة لكل مباراة يتفوق على زميله في الجناح البالغ 5.2 نقطة، مما يضعه في المركز الخامس في ترتيب لاعبي خط وسط فانتازي، متقدمًا على نجم وست هام يونايتد جارود بوين (7.3 مليون جنيه إسترليني) الذي يبلغ 6.2 نقطة في المباراة.

الثنائي ميتوما ومارش متساويان في التسديدات بـ 14 لكل منهما، لكن يتفوق الياباني على الإنجليزي في التسديدات داخل منطقة الجزاء، بواقع 13 مقابل 8.

وتسلط الإحصائيات الضوء على إمكانيات إيفان فيرجسون (6 مليون جنيه إسترليني) الكبيرة تحت قيادة المدرب الإيطالي دي زيربي.

شارك المهاجم الأيرلندي أكثر من 60 دقيقة في مباراتين فقط بسبب إصابة في الركبة، ورغم ذلك، فإن تسديداته الـ16 و11 تسديدة على المرمى وأربعة أهداف هي جميعها أرقام رائدة للفريق.

ويتم تسليط الضوء على تأثير ميتوما الكبير في هجوم برايتون من خلال إحصائيات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويصنف الجناح الأيسر الياباني ضمن أفضل ثلاث لاعبين داخل برايتون من حيث التمريرات والفرص الخطيرة التي تم تقديمها.

ويتقدم ميتوما على مارش بـ16 تمريرة رئيسية مقابل ستة، على الرغم من أن الأخير شارك كظهير أيسر في الأسبوع الثامن بسبب غياب كل من إستوبينان وطارق لامبتي (4 مليون جنيه إسترليني) بسبب الإصابة.

وفي الخط الخلفي، فقد معظم لاعبي فانتازي الثقة في خط دفاع برايتون، حيث استقبلوا 16 هدفا ولم يتمكنوا في الحفاظ على نظافة شباكهم حتى الآن.

وعلى الرغم من تهديده الكبير بالأهداف، تمكن دانك من تحقيق 16 نقطة فقط هذا الموسم ولم يقدم الكثير مقارنة بسعره البالغ 5 مليون جنيه إسترليني.

ومع توقع عودة إستوبينان في الجولة الحادية عشر، فإن لامبتي الغير مؤكد أنه سيشارك في الجولة التاسعة، سيكون بعيدا عن اختيارات مدربي فانتازي.

في النهاية، وباعتبار برايتون الفريق الأكثر تسجيلًا في الدوري، يبدو أن الاستثمار في خط الهجوم هو التكتيك الأكثر فعالية في الفترة المقبلة.

في حين أن قدرة ميتوما على تسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة تجعله الخيار الأفضل، إلا أن هناك الكثير من الأسباب للتفكير في مضاعفة اللاعبين من خط هجوم برايتون خلال أسابيع اللعب من 10-13.

وكل من مارش وفيرجسون مملوكان من قبل ستة في المائة فقط من لاعب فانتازي، وتشير الإحصائيات إلى أن بإمكانهما تحقيق الكثير من النقاط.

وفي حين أن دانك يقدم تهديدا كبيرا على مرمى الخصم، إلا أنه من الأفضل الانتظار حتى يعود إستوبينان قبل الاستثمار في دفاع برايتون.