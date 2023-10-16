تريزيجيه: "لن نفوز وحدنا وفرحتهم بالتعادل أظهرت صعوبة المباراة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث محمود حسن "تريزيجيه" لاعب وطرابزون سبور التركي ومنتخب مصر عن أداء منتخب مصر في مواجهة الجزائر.

قال تريزيجيه: "اللاعبون رجال وفي غرفة الملابس زعلانين بالتعادل، كنا نتمنى الفوز حتى واحنا 10، نحتاج دعم الجماهير وثقتهم".

أضاف: "جميعنا رأينا فرحتهم بالتعادل التي تؤكد أن المباراة كانت صعبة عليهم، واحنا 10 لاعبين كنا نريد الفوز، لكن لن نفوز وحدنا، نفوز بالجماهير والإعلام وثقتهم بنا".

تابع: "الجيل الحالي قوي، حتى واحنا 10 لاعبين كنا نتحدث عن الفوز وليس التأمين، كنا أقرب الهدف الثاني".

اختتم: "عودة النني أضافت إلينا وصلاح نجم مصر وأفريقيا، المجموعة تؤدي بشكل جماعي".

يذكر أن منتخب مصر تعادل وديا مع الجزائر، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن استعدادات كأس أمم أفريقيا.