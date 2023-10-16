شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة منتخب مصر والجزائر الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل منتخب مصر أمام نظيره الجزائري، بهدف لكل منهما، حيث تقدم حمدي فتحي للفراعنة، وتعادل إسلام سليماني في الوقت القاتل لمحاربي الصحراء، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الإثنين، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وضم تشكيل منتخب مصر كلا من: "محمد الشناوي، محمد هاني، محمد عبد المنعم، علي جبر، محمد حمدي، حمدي فتحي، محمد النني، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، ومصطفى محمد".

بينما جاء تشكيل منتخب الجزائر كالتالي: "حراسة المرمى: ماندريا، الدفاع: عيسى مندي، بنسبعيني، توبا، زروقي، وفي الوسط: فيجولي، شعيبي، سعيد بن رحمة، وفي الهجوم: يوسف عطال، رياض محرز، أمين جويري".

بدأت محاولات المنتخب الوطني الخطيرة، بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق تريزيجيه تصدى لها حارس المرمى ببراعة، بعدها جاءت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق محمد حمدي ليسدد محمد صلاح كرة ارتطمت بالعارضة. استمرت محاولات منتخب مصر وجاءت تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق زيزو لكنها بعيدة عن المرمى، بعدها تلقى محمد هاني بطاقة حمراء ر بعد تدخل على أحمد توبة. واضطر فيتوريا لإجراء تبديل مبكر بنزول عمر كمال عبد الواحد في مركز الظهير الأيمن بدلا من أحمد سيد زيزو الجناح، وذلك لتعويض محمد هاني الذى تعرض للطرد. وحاول منتخب الجزائر استغلال النقص العددي وجاءت أخطر محاولاته بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب الجزائر من ركلة ركنية سددها المدافع لكن أمسكها محمد الشناوي بنجاح. وأهدر مصطفى محمد فرصة تسجيل الهدف الأول للمنتخب الوطني بعدما انفرد بمرمى الجزائر وأهدر الفرصة بغرابة شديدة والشباك خالية، حيث لحق مدافع الجزائر بالكرة وأخرجها قبل أن تسكن الشباك. في الدقيقة 52 استقبل مرمى محمد الشناوي هدفا أول، عن طريق فارس تشايبي، لكن الهدف ألغي بعد تسلل على الأخير، وتم تأكيد القرار بعد العودة لتقنية الفار. وتمكن منتخب مصر من التسجيل بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق محمود تريزيجيه على رأس علي جبر الذي مرر كرة رائعة لحمدي فتحي ليسدد الكرة داخل الشباك. وفي الدقائق الأخيرة تحمل دفاع منتخب مصر عب الهجوم الثقيل للمنتخب الجزائري الذى اسفر في الوقت القاتل عن هدف سجله غسلام سليماني لينهى اللقاء الودي المثير على وقع التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وحقق منتخب مصر فوزا صعبا أمام نظيره الزامبى بهدف دون رد عن طريق حمدى فتحي، في اللقاء الودي الذى جمع المنتخبين الخميس الماضي باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، قبل أن يفوز في الودية الثانية له اليوم أمام الجزائر.