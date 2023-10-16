شكرا لقرائتكم خبر عن بلماضى: درست منتخب مصر جيدا.. وكنت لا أتمنى طرد محمد هانى والان مع تفاصيل الخبر
وقال بلماضي، في تصريحاته للمؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "المباراة كانت صعبة وقوية من المنتخبين لرغبتهم في الفوز، ومن الطبيعي أن يظهر عليّ علامات التركيز والإرهاق عندما أواجه منتخب بحجم مصر".
وأضاف: "درست منتخب مصر جيدا وكنت لا أتمنى طرد محمد هاني لكي نلعب مباراة متكافئة، ولا أحب الحديث عن شائعات المشادات بين لاعبي المنتخب الجزائري".
وضم تشكيل منتخب مصر كلا من: "محمد الشناوي، محمد هاني، محمد عبد المنعم، علي جبر، محمد حمدي، حمدي فتحي، محمد النني، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، ومصطفى محمد".
بينما جاء تشكيل منتخب الجزائر كالتالي: "حراسة المرمى: ماندريا، الدفاع: عيسى مندي، بنسبعيني، توبا، زروقي، وفي الوسط: فيجولي، شعيبي، سعيد بن رحمة، وفي الهجوم: يوسف عطال، رياض محرز، أمين جويري".
وتمكن منتخب مصر من التسجيل بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق محمود تريزيجيه على رأس علي جبر الذي مرر كرة رائعة لحمدي فتحي ليسدد الكرة داخل الشباك.
وفي الدقائق الأخيرة تحمّل دفاع منتخب مصر عبء الهجوم الثقيل للمنتخب الجزائري الذى اسفر في الوقت القاتل عن هدف سجله إسلام سليماني لينهى اللقاء الودي المثير على وقع التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
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