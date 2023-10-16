شكرا لقرائتكم خبر عن بلماضى: درست منتخب مصر جيدا.. وكنت لا أتمنى طرد محمد هانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر عن تعادل منتخب مصر أمام نظيره الجزائري، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الإثنين، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال بلماضي، في تصريحاته للمؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "المباراة كانت صعبة وقوية من المنتخبين لرغبتهم في الفوز، ومن الطبيعي أن يظهر عليّ علامات التركيز والإرهاق عندما أواجه منتخب بحجم مصر".

وأضاف: "درست منتخب مصر جيدا وكنت لا أتمنى طرد محمد هاني لكي نلعب مباراة متكافئة، ولا أحب الحديث عن شائعات المشادات بين لاعبي المنتخب الجزائري".

وضم تشكيل منتخب مصر كلا من: "محمد الشناوي، محمد هاني، محمد عبد المنعم، علي جبر، محمد حمدي، حمدي فتحي، محمد النني، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، ومصطفى محمد".

بينما جاء تشكيل منتخب الجزائر كالتالي: "حراسة المرمى: ماندريا، الدفاع: عيسى مندي، بنسبعيني، توبا، زروقي، وفي الوسط: فيجولي، شعيبي، سعيد بن رحمة، وفي الهجوم: يوسف عطال، رياض محرز، أمين جويري".