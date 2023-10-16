شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام سليمانى: مباراة كبيرة مفيدة لنا ومنتخب مصر غنى عن التعريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إسلام سليمانى مهاجم المنتخب الجزائرى، أن مواجهة المنتخب المصرى دائما ما تكون كبيرة ومفيدة لكلا المنتخبين قبل تصفيات كأس العالم وبطولة أمم أفريقيا المقبلة.

وقال إسلام سليمان فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت بعد المباراة: "مباراة كبيرة بين فريقين كبيرين كعادة مواجهة مصر والجزائر والمواجهة مهمة لكلا المنتخب قبل بطولة أفريقيا، والمنتخب المصرى غنى عن التعريف".

وأضاف سليمانى: "ما حدث مع بن رحمة مجرد مناقشة عادية تحدث فى كل مباريات العالم والكل يريد تسجيل الأهداف وفى الآخر إحنا إخوة وبن رحمة لاعب كبير".

تعادل منتخب مصر أمام نظيره الجزائري، بهدف لكل منهما، حيث تقدم حمدي فتحي للفراعنة، وتعادل إسلام سليماني في الوقت القاتل لمحاربي الصحراء، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الاثنين، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

بدأت محاولات المنتخب الوطني الخطيرة، بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق تريزيجيه تصدى لها حارس المرمى ببراعة، بعدها جاءت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق محمد حمدي ليسدد محمد صلاح كرة ارتطمت بالعارضة.

استمرت محاولات منتخب مصر وجاءت تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق زيزو لكنها بعيدة عن المرمى، بعدها تلقى محمد هاني بطاقة حمراء ر بعد تدخل على أحمد توبة.

واضطر فيتوريا لإجراء تبديل مبكر بنزول عمر كمال عبد الواحد في مركز الظهير الأيمن بدلا من أحمد سيد زيزو الجناح، وذلك لتعويض محمد هاني الذى تعرض للطرد.

وحاول منتخب الجزائر استغلال النقص العددي وجاءت أخطر محاولاته بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب الجزائر من ركلة ركنية سددها المدافع لكن أمسكها محمد الشناوي بنجاح.

وأهدر مصطفى محمد فرصة تسجيل الهدف الأول للمنتخب الوطني بعدما انفرد بمرمى الجزائر وأهدر الفرصة بغرابة شديدة والشباك خالية، حيث لحق مدافع الجزائر بالكرة وأخرجها قبل أن تسكن الشباك.

في الدقيقة 52 استقبل مرمى محمد الشناوي هدفا أول، عن طريق فارس تشايبي، لكن الهدف ألغي بعد تسلل على الأخير، وتم تأكيد القرار بعد العودة لتقنية الفار.

وتمكن منتخب مصر من التسجيل بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق محمود تريزيجيه على رأس علي جبر الذي مرر كرة رائعة لحمدي فتحي ليسدد الكرة داخل الشباك.

وفي الدقائق الأخيرة تحمّل دفاع منتخب مصر عبء الهجوم الثقيل للمنتخب الجزائري الذى اسفر في الوقت القاتل عن هدف سجله غسلام سليماني لينهى اللقاء الودي المثير على وقع التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.