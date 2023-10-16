شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه: صلاح نجم أفريقيا كلها.. وأتمنى أن يثق الجمهور فى قدرات جيلنا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وقال محمود حسن تريزيجيه، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس بعد المباراة: "اللاعيبة النهاردة كانت رجالة وإحنا زعلانين على النتيجة، وكنا عايزين الفوز رغم النقص العددى، وما حدش مبسوط بالتعادل النهاردة".
وأضاف تريزيجيه: "لازم الجمهور يكون عنده ثفة فينا إننا منتخب قوي ولازم يكون عند الناس إيمان قوى بقدراتنا لأننا منتخب قوى وأطالب الإعلام والجمهور وكل الناس أن تثق فى قدرة المنتخب".
وتابع: "محمد صلاح نجم المنتخب وأفريقيا كلها، وأتمنى شفاء أحمد حجازى والعودة لنا وبالتأكيد سيكون إضافة لنا، وسعداء بعودة محمد الننى من الإصابة".
واختتم تريزيجيه تصريحاته قائلا: "كل اللاعبية تقاتل من أجل تقديم كل ما لديها فى المباريات، والجيل الحالى قوى جدا ولا يخشى مواجهة أى فريق، وقادرين على تحقيق الفوز فى أى وقت".
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