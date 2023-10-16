شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه: صلاح نجم أفريقيا كلها.. وأتمنى أن يثق الجمهور فى قدرات جيلنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون التركى ومنتخب مصر، أن لاعبى المنتخب الوطنى كانوا رجالا اليوم، وغير راضين عن التعادل أمام الجزائر فى المباراة الودية التى جمعتهما على أرض الإمارات.

وقال محمود حسن تريزيجيه، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس بعد المباراة: "اللاعيبة النهاردة كانت رجالة وإحنا زعلانين على النتيجة، وكنا عايزين الفوز رغم النقص العددى، وما حدش مبسوط بالتعادل النهاردة".

وأضاف تريزيجيه: "لازم الجمهور يكون عنده ثفة فينا إننا منتخب قوي ولازم يكون عند الناس إيمان قوى بقدراتنا لأننا منتخب قوى وأطالب الإعلام والجمهور وكل الناس أن تثق فى قدرة المنتخب".

وتابع: "محمد صلاح نجم المنتخب وأفريقيا كلها، وأتمنى شفاء أحمد حجازى والعودة لنا وبالتأكيد سيكون إضافة لنا، وسعداء بعودة محمد الننى من الإصابة".

واختتم تريزيجيه تصريحاته قائلا: "كل اللاعبية تقاتل من أجل تقديم كل ما لديها فى المباريات، والجيل الحالى قوى جدا ولا يخشى مواجهة أى فريق، وقادرين على تحقيق الفوز فى أى وقت".